Критически важный момент в новой Конституции назвал президент

Выступая на церемонии награждения ученых 10 апреля 2026 года, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в преамбуле новой Конституции впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций, сообщает Zakon.kz.

"Как вам известно, в Казахстане 15 марта состоялся исторический по своему значению референдум, на котором подавляющим большинством граждан принята новая Конституция, призванная укрепить фундаментальные основы нашего государства, вывести страну на траекторию устойчивого развития во всех сферах, включая науку. В преамбуле Основного закона впервые сформулирован четкий ориентир на ценности культуры, образования, науки и инноваций. Это значит, что всесторонняя поддержка указанных сфер приобретает стратегическое значение и, что критически важно, теперь развитие данных отраслей стало конституционной обязанностью государства. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность всему научно-академическому сообществу за деятельный вклад в разработку и принятие Конституции", – сказал президент.

Он напомнил, что новая Конституция вступит в силу 1 июля 2026 года. К этому времени все основные законы должны быть приведены в соответствие с нормами Конституции.

"Парламент уже приступил к большой законотворческой работе в этом направлении. Ожидаю от депутатов качественного и оперативного рассмотрения законопроектов", – сказал глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также сообщил, что выборы в Курултай состоятся в августе этого года.