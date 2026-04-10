Пробки в Астане: полиция обратилась к водителям

В Астане участились заторы на дорогах из-за ремонтных работ. В связи с этим полиция выступила с обращением к водителям, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, водителей просят отнестись к ситуации с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и избегать конфликтных ситуаций на дорогах.

"С началом сезона дорожно-строительных работ в 2026 году на ряде улиц города вводятся временные ограничения и частичные перекрытия движения. О данных изменениях заблаговременно информируют через средства массовой информации. Ремонт дорожного полотна проводится в целях повышения безопасности и создания качественной дорожной инфраструктуры. На период проведения работ для водителей организуются альтернативные маршруты движения", – говорится в обращении.

Поэтому жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения с учетом действующих ограничений, чтобы минимизировать заторы на дорогах.

Полиция также призывает бережно относиться к дорожной инфраструктуре. С начала года за повреждение дорожного полотна к административной ответственности привлечено порядка 30 водителей.

