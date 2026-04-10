Пробки в Астане: полиция обратилась к водителям

пробки в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 16:26 Фото: акимат Астаны
В Астане участились заторы на дорогах из-за ремонтных работ. В связи с этим полиция выступила с обращением к водителям, сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, водителей просят отнестись к ситуации с пониманием, соблюдать правила дорожного движения и избегать конфликтных ситуаций на дорогах.

"С началом сезона дорожно-строительных работ в 2026 году на ряде улиц города вводятся временные ограничения и частичные перекрытия движения. О данных изменениях заблаговременно информируют через средства массовой информации. Ремонт дорожного полотна проводится в целях повышения безопасности и создания качественной дорожной инфраструктуры. На период проведения работ для водителей организуются альтернативные маршруты движения", – говорится в обращении.

Поэтому жителей и гостей столицы просят заранее планировать маршруты передвижения с учетом действующих ограничений, чтобы минимизировать заторы на дорогах.

Полиция также призывает бережно относиться к дорожной инфраструктуре. С начала года за повреждение дорожного полотна к административной ответственности привлечено порядка 30 водителей.

Ранее стало известно, что в Астане стартовал новый этап испытаний LRT.

Ирина Капитанова
Читайте также
Полиция Алматы обратилась к водителям
11:37, 08 января 2025
Полиция Алматы обратилась к водителям
Огромные пробки поглотили столицу: в полиции Астаны обратились к жителям
15:58, 14 июня 2024
Огромные пробки поглотили столицу: в полиции Астаны обратились к жителям
Заторов в Алматы нет – в полиции опровергли сообщения о пробках на выезде из мегаполиса
02:27, 23 января 2024
Заторов в Алматы нет – в полиции опровергли сообщения о пробках на выезде из мегаполиса
Путинцева после победы на Кубке Билли Джин Кинг рассказала, как болела за Шайдорова на ОИ
17:00, Сегодня
Путинцева после победы на Кубке Билли Джин Кинг рассказала, как болела за Шайдорова на ОИ
Японец "лишил" золотой медали узбекского чемпиона Олимпиады из Дагестана на ЧА
16:52, Сегодня
Японец "лишил" золотой медали узбекского чемпиона Олимпиады из Дагестана на ЧА
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
16:23, Сегодня
Главный тренер "Хан-Тенгри" после обидного поражения в Кубке РК раскритиковал судей матча
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
15:59, Сегодня
Необъяснимое случилось в матче Юлии Путинцевой за Казахстан в Кубке Билли Джин Кинг
