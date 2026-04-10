Общество

Кокшетау-2050: инфраструктурные вызовы и перспективы будущего мегаполиса

люди, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 17:01 Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области
Акмолинская область сегодня находится в эпицентре масштабной трансформации, которая обещает превратить Кокшетау в полноценный мегаполис. Согласно новому генплану до 2050 года, город готовится принять до полумиллиона жителей.

Однако за смелыми прогнозами архитекторов и урбанистов скрывается суровая реальность: текущее состояние инженерных сетей и дефицит базовых мощностей стали главным тормозом для развития бизнеса и комфортной жизни. Как власти планируют отвечать этим вызовам – в материале Zakon.kz.

"Стоит признать, что на сегодняшний день город не может обеспечить запросы бизнеса в части обеспечения электрической и тепловой энергией. Это основной ограничивающий фактор для привлечения инвестиций и расширения городских границ", – признает городской аким Ануар Кумпекеев.

Другими словами, если сейчас не построить новые мощности, стройки остановятся, а инвесторы просто уйдут в другие регионы.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Решить эту проблему должна собственная ТЭЦ. По поручению президента ее начали строить буквально с нуля. К 2029 году станция должна выдать 820 Гкал/ч тепла и 240 МВт электричества. Для Кокшетау это вопрос выживания и независимости. Без своей ТЭЦ о новых микрорайонах можно было бы забыть.

Но одним теплом сыт не будешь. Городу тесно и в нынешних дорожных границах. Чтобы центр не задохнулся в пробках и выхлопах, проектируется кольцевая объездная дорога. Она соединит трассы на Омск и Петропавловск, уводя транзитные фуры подальше от жилых кварталов. Это даст возможность спокойно развивать микрорайон Сарыарка, который станет новым "сердцем" города.

Фото: пресс-служба акимата Акмолинской области

Сарыарка вообще обещает стать витриной нового Кокшетау. Здесь запланировали стадион на 10 тысяч мест по стандартам UEFA и новую многопрофильную больницу на 630 коек. Это будет целый медицинский городок площадью более 110 тысяч квадратов.

"Перед нами стоят не только масштабные задачи по наращиванию объемов строительства, но и более глубокий вызов – формирование качественной и современной среды. Развитие области должно осуществляться исключительно на основе комплексного планирования, единых архитектурных требований и тесного взаимодействия государства и бизнеса", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

К слову, в ближайшей перспективе кокшетауцам обещают современную пляжную зону с песком на 220 тысяч квадратных метров, "зеленые коридоры" длиной почти 20 километров через весь город.

Фото Карина Негметова
Карина Негметова
