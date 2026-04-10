Кокшетау-2050: инфраструктурные вызовы и перспективы будущего мегаполиса

Акмолинская область сегодня находится в эпицентре масштабной трансформации, которая обещает превратить Кокшетау в полноценный мегаполис. Согласно новому генплану до 2050 года, город готовится принять до полумиллиона жителей.

Однако за смелыми прогнозами архитекторов и урбанистов скрывается суровая реальность: текущее состояние инженерных сетей и дефицит базовых мощностей стали главным тормозом для развития бизнеса и комфортной жизни. Как власти планируют отвечать этим вызовам – в материале Zakon.kz.

"Стоит признать, что на сегодняшний день город не может обеспечить запросы бизнеса в части обеспечения электрической и тепловой энергией. Это основной ограничивающий фактор для привлечения инвестиций и расширения городских границ", – признает городской аким Ануар Кумпекеев.

Другими словами, если сейчас не построить новые мощности, стройки остановятся, а инвесторы просто уйдут в другие регионы.

Решить эту проблему должна собственная ТЭЦ. По поручению президента ее начали строить буквально с нуля. К 2029 году станция должна выдать 820 Гкал/ч тепла и 240 МВт электричества. Для Кокшетау это вопрос выживания и независимости. Без своей ТЭЦ о новых микрорайонах можно было бы забыть.

Но одним теплом сыт не будешь. Городу тесно и в нынешних дорожных границах. Чтобы центр не задохнулся в пробках и выхлопах, проектируется кольцевая объездная дорога. Она соединит трассы на Омск и Петропавловск, уводя транзитные фуры подальше от жилых кварталов. Это даст возможность спокойно развивать микрорайон Сарыарка, который станет новым "сердцем" города.

Сарыарка вообще обещает стать витриной нового Кокшетау. Здесь запланировали стадион на 10 тысяч мест по стандартам UEFA и новую многопрофильную больницу на 630 коек. Это будет целый медицинский городок площадью более 110 тысяч квадратов.

"Перед нами стоят не только масштабные задачи по наращиванию объемов строительства, но и более глубокий вызов – формирование качественной и современной среды. Развитие области должно осуществляться исключительно на основе комплексного планирования, единых архитектурных требований и тесного взаимодействия государства и бизнеса", – отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

К слову, в ближайшей перспективе кокшетауцам обещают современную пляжную зону с песком на 220 тысяч квадратных метров, "зеленые коридоры" длиной почти 20 километров через весь город.