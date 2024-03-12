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Пожар произошел в здании областного суда в Кокшетау

Пожар произошел в здании областного суда в Кокшетау , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 22:25 Фото: pixabay
Пожар произошел 12 марта в здании Акмолинского областного суда, которое находится в Кокшетау, сообщает Zakon.kz.

По информаци МЧС, пожар произошел в 19:55.

"В Кокшетау по проспекту Н. Назарбаева произошел пожар в административном здании на площади 40 кв. м. Незамедлительно на место вызова выехали 30 спасателей и восемь единиц техники ДЧС Акмолинской области", – говорится в сообщении.


Пожар локализовали в 20:12 и ликвидировали в 20:30. Жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.

Ранее сообщалось о другом пожаре. 11 марта в Коксуском сельском округе Кербулакского района Жетысуской области около 15:20 загорелась кровля отдельно стоящей базы. 

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