В Алматы введут ночное ограничение движения на Розыбакиева

С 00:00 до 06:00 11 апреля 2026 года на перекрестках улицы Розыбакиева – Штрауса и Розыбакиева – Жандосова будет частично ограничено движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

По данным АО "Алатау Жарық Компаниясы", ограничения вводятся в связи с проведением работ по устройству двух переходов кабельной линии напряжением 10 кВ открытым способом в рамках проекта "Перевод сетей 6 кВ на напряжение 10 кВ на ПС-6А, ПС-168А (2 этап)".

Специалисты попросили жителей и гостей города заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

