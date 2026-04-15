#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

В Алматы на шесть часов перекроют движение по Розыбакиева

Фото: Zakon.kz
В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Розыбакиева. Об этом Zakon.kz стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly, который оповещает о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.

Так, по данным специалистов, с 00:00 до 06:00 17 апреля будут перекрыты оба направления на отрезке от улицы Жамбыла до улицы Шевченко.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Известно, что ограничения связаны с демонтажем опор недействующих линий электропередачи.

Движение, как уточнили в ведомстве, будет восстановлено после завершения работ.

Также жителей и гостей города попросили заранее планировать маршруты.

Мы также рассказывали, что из-за строительно-монтажных работ в Алматы на ул. Строительная поэтапно ограничат движение: работы будут проводиться по ул. Строительная, а также в районе пересечения пр. Абая – ул. Строительная (дублер) в Наурызбайском районе. Ограничения будут действовать в период с 30 марта по 10 июня 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
13:36, Сегодня
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
13:24, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в заявочном списке Открытого чемпионата Франции по теннису
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
13:07, Сегодня
Главный тренер "Барыса" подвёл итоги прошедшего сезона в КХЛ и рассказал о главной цели
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
12:55, Сегодня
Экс-тренер сборной Казахстана по футболу озвучил планы на ближайшее будущее
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: