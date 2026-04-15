В Алматы на шесть часов перекроют движение по Розыбакиева

В Алматы временно ограничат движение на участке улицы Розыбакиева. Об этом Zakon.kz стало известно из Telegram-канала Almaty_Joly, который оповещает о дорожно-ремонтных работах и времени перекрытия движения.

Так, по данным специалистов, с 00:00 до 06:00 17 апреля будут перекрыты оба направления на отрезке от улицы Жамбыла до улицы Шевченко.

Известно, что ограничения связаны с демонтажем опор недействующих линий электропередачи.

Движение, как уточнили в ведомстве, будет восстановлено после завершения работ.

Также жителей и гостей города попросили заранее планировать маршруты.

Материал по теме В Алматы одну из улиц перекроют на 12 дней: к чему готовиться водителям и пешеходам

Мы также рассказывали, что из-за строительно-монтажных работ в Алматы на ул. Строительная поэтапно ограничат движение: работы будут проводиться по ул. Строительная, а также в районе пересечения пр. Абая – ул. Строительная (дублер) в Наурызбайском районе. Ограничения будут действовать в период с 30 марта по 10 июня 2026 года.