Дайвер из Актау показал скрытую красоту Каспия во время очистки дна

Актауский дайвер запечатлел завораживающую красоту Каспия в процессе очистки морского дна от мусора. Своим видеороликом он напомнил, насколько хрупок и прекрасен подводный мир Каспийского моря, передает Zakon.kz.

Как пишет 10 апреля 2026 года издание Lada.kz, дайвер из Актау Канат Абдиев поделился кадрами подводной съемки. В своем видео он показал, насколько прекрасен подводный мир Каспийского моря.

Канат Абдиев также рассказал, что по собственной инициативе продолжает очищать морское дно. На своих погружениях он фиксирует состояние подводного мира и поднимает на поверхность мусор, который загрязняет морское дно.





По словам дайвера, в настоящее время мусора значительно меньше, чем в период купального сезона. Дайвер призывает жителей бережнее относиться к природе и не оставлять отходы в прибрежной зоне.

