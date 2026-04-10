Поезд "Астана – Талдыкорган" начал движение

9 апреля официально стартовал новый маршрут "Астана – Актогай – Талдыкорган", сообщает Zakon.kz.

Долгое время отсутствие прямого железнодорожного сообщения между Талдыкорганом и Астаной оставалось одной из актуальных проблем. Жителям приходилось добираться в город Алматы, чтобы сесть на нужный поезд, тратя лишнее время и средства. Теперь эта проблема решена, передает пресс-служба акимата области Жетысу.

"Поезда будут курсировать через день, обеспечивая регулярное и удобное сообщение между столицей и областью Жетысу", – говорится в сообщении.

На маршруте задействованы современные вагоны серии "45" (RWS Wagon), оснащенные системами климат-контроля, обеззараживания воздуха, видеонаблюдения и пожарной безопасности. В распоряжении пассажиров также Wi-Fi, USB-порты, розетки, удобные спальные места и современное освещение.

