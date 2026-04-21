#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.49
552.59
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
469.49
552.59
6.24
Общество

Два популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы с 22 апреля

Фото: Zakon.kz
В Алматы с 22 апреля 2026 года два популярных и востребованных автобусных маршрута временно изменят схему движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 апреля, объявили в Транспортном холдинге Алматы:

"В связи с реконструкцией кабельных электрических сетей в Жетысуском районе по ул. Тобаякова с 22 апреля 2026 года временно изменяются схемы движения маршрутов №17 и №123".

№17

  • В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

№123

  • В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

В Алматы до 2 мая ограничат движение на одной из улиц

Ранее сообщалось, что в Алматы изменят привычный маршрут автобуса №143Ш.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: