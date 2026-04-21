Два популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы с 22 апреля
Фото: Zakon.kz
В Алматы с 22 апреля 2026 года два популярных и востребованных автобусных маршрута временно изменят схему движения, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 21 апреля, объявили в Транспортном холдинге Алматы:
"В связи с реконструкцией кабельных электрических сетей в Жетысуском районе по ул. Тобаякова с 22 апреля 2026 года временно изменяются схемы движения маршрутов №17 и №123".
№17
- В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
№123
- В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.
- В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.
Ранее сообщалось, что в Алматы изменят привычный маршрут автобуса №143Ш.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript