Два популярных автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы с 22 апреля

В Алматы с 22 апреля 2026 года два популярных и востребованных автобусных маршрута временно изменят схему движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 21 апреля, объявили в Транспортном холдинге Алматы: "В связи с реконструкцией кабельных электрических сетей в Жетысуском районе по ул. Тобаякова с 22 апреля 2026 года временно изменяются схемы движения маршрутов №17 и №123". №17 В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.

пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме. №123 В северном направлении: пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме.

пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова – далее по схеме. В обратном направлении: ул. Жансугурова – пр. Сейфуллина – далее по схеме.

