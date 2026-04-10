Уведомления о штрафах: в АО "НИТ" сделали заявление

В АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) 10 апреля 2026 года сделали заявление о мошеннических сообщениях, звонках и уведомлениях, выдаваемых за официальные сервисы электронного правительства eGov.kz, сообщает Zakon.kz.

В АО "НИТ" указали, что официальные уведомления о штрафах и других государственных услугах не направляются с требованием перехода по сторонним ссылкам и ввода платежных данных.

Проверка и оплата административных штрафов осуществляются исключительно через официальные государственные сервисы.

"Инфраструктура электронного правительства Казахстана соответствует требованиям информационной безопасности и обеспечивает защиту пользовательских данных. Компрометация данных возможна только при их самостоятельной передаче на сторонних ресурсах. Дополнительно информируем, что подлинные государственные ресурсы функционируют только на официальных доменах. В частности, портал электронного правительства доступен по адресу egov.kz. Перед вводом каких-либо данных необходимо внимательно проверять адрес сайта в браузере – мошеннические ресурсы могут использовать схожие написания доменных имен", – предупредили в АО "НИТ".

9 апреля 2026 года полиция предупредила о том, что в Казахстане распространяется новый вид мошенничества: на мобильные телефоны поступают сообщения якобы с официального номера государственного контакт-центра об имеющемся штрафе. На первый взгляд ссылка выглядит как официальный государственный портал.