Общество

В МВД подвели итоги квартала: преступность снизилась, раскрываемость выросла

Ержан Саденов, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2026 09:38 Фото: МВД РК
В МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2026 года. Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, ключевым ориентиром работы остается принцип "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено главой государства, идеология Закона и Порядка должна стать незыблемой основой во всех сферах жизнедеятельности, что требует последовательного укрепления правосознания и неукоснительного соблюдения закона, заявили в МВД.

По данным ведомства, уровень преступности снизился на 9% — это на 2150 случаев меньше, чем годом ранее. Снижение зафиксировали по всем основным категориям преступлений.

Также сократилось число правонарушений, совершенных рецидивистами, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, в общественных местах и в быту. При этом выросла раскрываемость преступлений.

В МВД отметили снижение интернет-мошенничеств и рост их раскрываемости. Меньше стало афер со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фейковыми сайтами.

За квартал пресекли более 3,6 млн административных правонарушений. В рамках инициативы "Таза Казахстан" выявили свыше 722 тыс. нарушений и ликвидировали более 3 тыс. несанкционированных свалок.

В сфере дорожной безопасности зафиксировали более 3 млн нарушений ПДД. В результате снизилось число погибших и пострадавших в ДТП.

Министр поручил усилить профилактическую работу с участием госорганов и общества, а также развивать цифровые инструменты, включая элементы искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделят раскрытию преступлений прошлых лет, качеству расследований и возмещению ущерба потерпевшим.

Также поручено усилить борьбу со скотокрадством, развивать миграционный контроль и укреплять дисциплину в органах внутренних дел.

Подчеркнута персональная ответственность руководителей за состояние дисциплины и результаты служебной деятельности на вверенных участках.

Ранее МВД с важным предупреждением обратилось к водителям мопедов.

Мухит Турсынали
Читайте также
Преступность в Алматы снизилась на 13% – МВД
12:48, 07 декабря 2025
"На 6 тысяч преступлений меньше": в МВД подвели итоги преступности за 2025 год
08:59, 10 января 2026
Интервью главы МВД: Смягчение наказания за "пьяную" езду, интернет-мошенничество и наркопреступность
10:52, 23 июня 2025
Последние
Популярные
Читайте также
Звёзды UFC успешно сделали вес перед боем за титул
09:59, Сегодня
Звёзды UFC успешно сделали вес перед боем за титул
"Сбежавший" от Рахмонова экс-чемпион UFC верит в победу топового чеха в поединке за титул
09:10, Сегодня
"Сбежавший" от Рахмонова экс-чемпион UFC верит в победу топового чеха в поединке за титул
Илия Топурия "запретил" Исламу Махачеву считать чужие деньги
08:31, Сегодня
Илия Топурия "запретил" Исламу Махачеву считать чужие деньги
Алькарас прокомментировал победу над Бубликом в Монте-Карло
07:44, Сегодня
Алькарас прокомментировал победу над Бубликом в Монте-Карло
