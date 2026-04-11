В МВД подвели итоги квартала: преступность снизилась, раскрываемость выросла

В МВД подвели итоги оперативно-служебной деятельности за первый квартал 2026 года. Как сообщил министр внутренних дел Ержан Саденов, ключевым ориентиром работы остается принцип "Закон и Порядок", сообщает Zakon.kz.

Как отмечено главой государства, идеология Закона и Порядка должна стать незыблемой основой во всех сферах жизнедеятельности, что требует последовательного укрепления правосознания и неукоснительного соблюдения закона, заявили в МВД.

По данным ведомства, уровень преступности снизился на 9% — это на 2150 случаев меньше, чем годом ранее. Снижение зафиксировали по всем основным категориям преступлений.

Также сократилось число правонарушений, совершенных рецидивистами, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, в общественных местах и в быту. При этом выросла раскрываемость преступлений.

В МВД отметили снижение интернет-мошенничеств и рост их раскрываемости. Меньше стало афер со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фейковыми сайтами.

За квартал пресекли более 3,6 млн административных правонарушений. В рамках инициативы "Таза Казахстан" выявили свыше 722 тыс. нарушений и ликвидировали более 3 тыс. несанкционированных свалок.

В сфере дорожной безопасности зафиксировали более 3 млн нарушений ПДД. В результате снизилось число погибших и пострадавших в ДТП.

Министр поручил усилить профилактическую работу с участием госорганов и общества, а также развивать цифровые инструменты, включая элементы искусственного интеллекта.

Отдельное внимание уделят раскрытию преступлений прошлых лет, качеству расследований и возмещению ущерба потерпевшим.

Также поручено усилить борьбу со скотокрадством, развивать миграционный контроль и укреплять дисциплину в органах внутренних дел.

Подчеркнута персональная ответственность руководителей за состояние дисциплины и результаты служебной деятельности на вверенных участках.

Ранее МВД с важным предупреждением обратилось к водителям мопедов.