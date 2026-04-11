В МВД подвели итоги квартала: преступность снизилась, раскрываемость выросла
Как отмечено главой государства, идеология Закона и Порядка должна стать незыблемой основой во всех сферах жизнедеятельности, что требует последовательного укрепления правосознания и неукоснительного соблюдения закона, заявили в МВД.
По данным ведомства, уровень преступности снизился на 9% — это на 2150 случаев меньше, чем годом ранее. Снижение зафиксировали по всем основным категориям преступлений.
Также сократилось число правонарушений, совершенных рецидивистами, несовершеннолетними, в состоянии опьянения, в общественных местах и в быту. При этом выросла раскрываемость преступлений.
В МВД отметили снижение интернет-мошенничеств и рост их раскрываемости. Меньше стало афер со взломом аккаунтов, криптовалютами, онлайн-займами и фейковыми сайтами.
За квартал пресекли более 3,6 млн административных правонарушений. В рамках инициативы "Таза Казахстан" выявили свыше 722 тыс. нарушений и ликвидировали более 3 тыс. несанкционированных свалок.
В сфере дорожной безопасности зафиксировали более 3 млн нарушений ПДД. В результате снизилось число погибших и пострадавших в ДТП.
Министр поручил усилить профилактическую работу с участием госорганов и общества, а также развивать цифровые инструменты, включая элементы искусственного интеллекта.
Отдельное внимание уделят раскрытию преступлений прошлых лет, качеству расследований и возмещению ущерба потерпевшим.
Также поручено усилить борьбу со скотокрадством, развивать миграционный контроль и укреплять дисциплину в органах внутренних дел.
Подчеркнута персональная ответственность руководителей за состояние дисциплины и результаты служебной деятельности на вверенных участках.
