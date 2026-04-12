Выше неба: космический путь Казахстана от первых орбит до экспорта высоких технологий

Сегодня, 12 апреля, в странах постсоветского пространства отмечают День космонавтики. Значительный вклад в изучение космоса внес Казахстан. Наша страна является не просто географической точкой запусков, но и активным исследователем. Как развивается эта наука – в материале Zakon.kz.

Путь Казахстана к звездам – это не просто хроника запусков, а летопись становления национального технологического суверенитета и перехода к модели полного жизненного цикла космических систем.

Мощный импульс дальнейшему развитию был дан в октябре 1991 года, когда первый казахский космонавт Тохтар Аубакиров отправился в полет с легендарного Байконура на корабле "Союз ТМ-13". Та миссия положила начало уникальным исследованиям биотехнологий и экологии Приаралья, а эстафету покорителей Вселенной достойно принял Талгат Мусабаев, чьи три экспедиции и рекордные выходы в открытый космос золотыми буквами вписаны в мировую историю. В 2015 году список первопроходцев из Казахстана пополнил Айдын Аимбетов. Его научная программа на борту МКС охватила сложнейшие физические эксперименты с кулоновскими кристаллами и мониторинг экосистем Каспия.

Космос для Казахстана трансформировался из области высоких достижений в мощный сектор экономики и безопасности. К примеру, в Астане введен в промышленную эксплуатацию уникальный Сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов (СбИК КА), не имеющий аналогов в Центральной Азии.

Благодаря сертификации мировых лидеров уровня Airbus Defence & Space и достижению локализации в 30% наша страна перешла от использования чужой спутниковой техники к созданию собственной. Доверие иностранцев казахстанским инженерам подтверждается первыми экспортными заказами на поставку систем дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для Конго и Нигерии, а также на проектирование технологического спутника OTS-Sat в рамках Организации тюркских государств.

Параллельно с этим Казахстан укрепляет технологическую независимость, разрабатывая чрезвычайно важные компоненты и проектируя отечественные метеорологические ракеты, которые в перспективе планируется масштабировать до ракет сверхлегкого класса.

Экономическая отдача от космической деятельности уже исчисляется миллиардами! Суммарный эффект от услуг мониторинга за последние пять лет достиг 977 миллиардов тенге. Спутниковая группировка KazSat полностью закрывает потребности страны в связи и телевещании, обеспечив импортозамещение на сумму свыше 120 миллиардов, а реализация проекта KazSat-3R гарантирует стабильность этой инфраструктуры в будущем.

Космические технологии прочно вошли в повседневную жизнь: от обеспечения 1000 сельских школ интернетом через систему Starlink до работы системы экстренного реагирования ЭВАК, обработавшей миллионы вызовов. Внедрение навигационных систем позволяет в реальном времени контролировать международные перевозки и обеспечивать безопасность на дорогах.

Взгляд Казахстана устремлен и в дальний космос. Наши ученые участвуют в международных миссиях NASA, таких как DART, а национальная сеть SSA, включающая 12 телескопов с перспективой расширения до 30, стала важным звеном в мировой системе мониторинга космических угроз. Особое место в планах занимает участие в лунной программе: создание казахстанского окололунного телескопа позволит вести уникальные наблюдения за поверхностью Луны и космическим движением в подлунном пространстве.

В рамках Концепции развития отрасли до 2029 года продолжается и модернизация Байконура. Проект "Байтерек", нацеленный на испытания ракеты "Союз-5"/Сункар" в 2026 году, и прогресс туристической инфраструктуры с открытием аутентичного наблюдательного пункта "QAZCOSMOS" показывают: Казахстан уверенно трансформирует свой исторический потенциал в драйвер цифровой цивилизации, открывая новые горизонты для будущих поколений.

Таким образом, Казахстан занимает уникальное место в истории и современности мировой космонавтики. Его вклад – это сочетание легендарного прошлого и высокотехнологичного будущего.