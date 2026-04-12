#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
473.13
554.08
6.13
Общество

Зубная боль довела казахстанку до реанимации

Стоматолог, стоматология, стоматологическая клиника, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 22:55 Фото: pixabay
В Северо-Казахстанской области зубная боль у 36-летней женщины обернулась тяжелой инфекцией, операцией и днями в реанимации. Больше недели пациентка терпела боль и не обращалась к врачам, пока воспаление не стало угрожать жизни, передает Zakon.kz.

Как сообщает издание Qazaqstan Media, спустя неделю после появления зубной боли у пациентки возникла припухлость щеки, которая начала постепенно увеличиваться. После ухудшения самочувствия женщина была вынуждена обратиться за помощью в Центральную районную больницу.

Потом ее срочно направили в челюстно-лицевую хирургию в Петропавловск. После осмотра врачи приняли решение о немедленной госпитализации. В тот же день пациентке провели экстренную операцию по вскрытию и дренированию гнойного очага в области лица и дна полости рта.

"Из-за тяжести состояния и сопутствующих заболеваний женщину перевели в реанимацию. Там она провела восемь дней под постоянным наблюдением врачей. Всего лечение в стационаре заняло 21 день. Медики ежедневно контролировали ее состояние, проводили инфузионную терапию, перевязки и коррекцию показателей", – сообщили в городской многопрофильной больнице.

Диагноз оказался серьезным – одонтогенная флегмона лица, подчелюстной области и передне-боковой поверхности шеи справа. Ситуацию осложняли сопутствующие заболевания – сахарный диабет и анемия.

После стабилизации состояния пациентку перевели в профильное отделение. На момент выписки ее самочувствие значительно улучшилось, состояние врачи оценили как удовлетворительное.

Этот случай, как отмечают медики, еще раз показывает, что зубная боль – не всегда безобидный симптом. Отек, покраснение, температура и ухудшение самочувствия могут говорить о развитии опасной инфекции.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске врачи спасли 66-летнего пенсионера, у которого после употребления конины в пищеводе застряла кость.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Канат Болысбек
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: