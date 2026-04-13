Выпускные под запретом? В Минпросвещения сделали жесткое заявление

В Казахстане уточнены требования к проведению выпускных мероприятий в организациях образования, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 апреля 2026 года, заявили в пресс-службе Министерства просвещения (МП) РК:

"Министерства просвещения и внутренних дел Республики Казахстан совместно с местными исполнительными органами уточнили требования к проведению выпускных вечеров в организациях среднего образования. В этих целях будет принят совместный приказ. Принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений".

Церемония вручения аттестатов, как подчеркнули в ведомстве, проводится исключительно в зданиях организаций образования.

"Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей. В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования". Пресс-служба МП РК

Отмечается, что местным исполнительным органам поручено организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу.

"Органам внутренних дел поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся". Пресс-служба МП РК

