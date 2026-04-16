"Дети несовершеннолетние": в Минпросвещения озвучили жесткую позицию по выпускным мероприятиям

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 16 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможность введения запрета на проведение банкетов по случаю выпуска учащихся школ, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, данный приказ ежегодно издается Министерством просвещения.

"В стенах школы и в других заведениях мероприятия именно по завершению учащихся выпускного класса, конечно же, не рекомендуется. Потому что, наши дети несовершеннолетние. И, в первую очередь, мы надеемся на родителей, на их сознательность, потому что, не дай бог, с ребенком что-нибудь случится. Поэтому мы совместно с министерством просвещения, управлением образования, администрацией школ, в том числе родителями, должны вместе именно детям порекомендовать, чтобы они какие-либо мероприятия не устраивали", – сказала Акпарова.

Она напомнила, что в прошлые годы случались и ДТП с участием несовершеннолетних после проведения таких банкетов.

"Мы все вместе должны воспитать в детях именно те качества, которые уже они могут дальше применять в жизни. А то, что за счет своих родителей они, получается, проведут какие-то развлекательные мероприятия, потом это забудется. Тем более на это столько денег могут потратить родители. Поэтому министерство просвещения не рекомендует", – добавила вице-министр.

