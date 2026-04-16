#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+15°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

"Дети несовершеннолетние": в Минпросвещения озвучили жесткую позицию по выпускным мероприятиям

Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 16 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса прокомментировала возможность введения запрета на проведение банкетов по случаю выпуска учащихся школ, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, данный приказ ежегодно издается Министерством просвещения.

"В стенах школы и в других заведениях мероприятия именно по завершению учащихся выпускного класса, конечно же, не рекомендуется. Потому что, наши дети несовершеннолетние. И, в первую очередь, мы надеемся на родителей, на их сознательность, потому что, не дай бог, с ребенком что-нибудь случится. Поэтому мы совместно с министерством просвещения, управлением образования, администрацией школ, в том числе родителями, должны вместе именно детям порекомендовать, чтобы они какие-либо мероприятия не устраивали", – сказала Акпарова.

Она напомнила, что в прошлые годы случались и ДТП с участием несовершеннолетних после проведения таких банкетов.

"Мы все вместе должны воспитать в детях именно те качества, которые уже они могут дальше применять в жизни. А то, что за счет своих родителей они, получается, проведут какие-то развлекательные мероприятия, потом это забудется. Тем более на это столько денег могут потратить родители. Поэтому министерство просвещения не рекомендует", – добавила вице-министр.

Ранее в Миннауки рассказали об альтернативах грантов для выпускников школ.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Военно-полевые сборы школьников в Казахстане проходят неравномерно – Минпросвещения
15:12, 09 апреля 2026
Военно-полевые сборы школьников в Казахстане проходят неравномерно – Минпросвещения
Грантов не хватит? В Миннауки объяснили, какие есть альтернативы
11:03, Сегодня
Грантов не хватит? В Миннауки объяснили, какие есть альтернативы
Более 7 тысяч казахстанских педагогов повысили квалификацию в 2025 году
15:48, 19 марта 2026
Более 7 тысяч казахстанских педагогов повысили квалификацию в 2025 году
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
13:54, Сегодня
Немецкий боксёр из Казахстана провёл дуэль взглядов перед боем за титул WBA
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
13:42, Сегодня
Стало известно, где можно будет посмотреть игры Первой лиги Казахстана
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
13:20, Сегодня
Узбек "упал" на казаха и завоевал "бронзу" на чемпионате Азии по дзюдо
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
13:16, Сегодня
Шок: казахстанский дзюдоист доминировал всю схватку с монголом, но обидно проиграл на ЧА
