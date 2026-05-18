Общество

В Казахстане на обучение детей с нарушением зрения выделят более 870 млн

Фото: akorda.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов в своем ответе на депутатский запрос рассказал о планах по финансированию методического обеспечения детей с нарушением зрения, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, оно будет увеличено в 2027 году.

"В республиканском бюджете на 2026-2028 годы предусмотрено 879 млн тенге на методическое обеспечение детей с нарушением зрения. В 2026 году – 284 млн, в 2027 году – 305 млн, в 2028 году – 288 млн", – говорится в ответе.

На данный момент для детей с нарушением зрения имеется около 200 учебников и учебно-методических комплексов – 98 шрифтом Брайля, 101 крупным шрифтом.

"В настоящее время 34 учебника находятся на стадии утверждения, 39 учебников на экспертизе, 36 учебников в разработке. На 2027-2029 годы предусмотрен 1 млрд тенге на разработку 109 учебников для детей с нарушением зрения", – отметил Бектенов.

В апреле сенатор заявил о проблемах с обучением слабовидящих детей в Казахстане.

