Общество

В Алматы ищут подростков, катавшихся на поезде, пока в Сети их защищают

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:08
Видео с подростками, сидящими на вагоне грузового состава, разлетелось по Казнету. В пресс-службе Департамента полиции на транспорте заявили, что опасная прогулка заинтересовала специалистов и идет проверка, сообщает Zakon.kz.

Примечательно, что большинство пользователей социальных сетей отмечают: "Ничего страшного", "Мы и не такое творили".

Впрочем, в департаменте считают иначе.

"По факту распространенной в социальных сетях видеозаписи с участием лиц, передвигающихся на подвижном составе снаружи, материал зарегистрирован в Управлении полиции на транспорте станции Алматы-1".Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

Также сказано, что идет проверка.

"Устанавливаются дата, место и все обстоятельства произошедшего, а также личности участников. По результатам проверки будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством".Пресс-служба Департамента полиции на транспорте

1 апреля 2026 года АО "Пассажирские перевозки" публиковало важную и полезную памятку. В ней казахстанцам рассказали о том, что делать, если забыли вещи в поезде или на вокзале.

Анастасия Московчук
