#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
События

В Алматы лихачи устроили опасную езду по Аль-Фараби и попались полиции

Фото: pexels
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы заявили, что обратили внимание в социальных сетях на видео, в кадре которого группа водителей совершает опасные маневры на проспекте Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Так, на записи зафиксированы грубые нарушения:

  • движение с выездом на полосу встречного движения,
  • создание аварийных ситуаций,
  • резкие перестроения,
  • игнорирование требований безопасности.
"По результатам проведенных мероприятий сотрудниками подразделения розыска все участники установлены и задержаны. Они привлечены к ответственности за допущенные нарушения, в том числе опасное маневрирование, выезд на полосу встречного движения, создание аварийной ситуации, использование мобильного телефона за рулем, неиспользование ремня безопасности".Глава управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев

Ранее Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) опубликовало важный социальный ролик, в котором казахстанцам эмоционально напомнили о необходимости соблюдать простые, но жизненно важные правила для водителей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Собака выпала из машины на аль-Фараби в Алматы
10:25, 02 октября 2023
Собака выпала из машины на аль-Фараби в Алматы
В Алматы перекроют движение по проспекту аль-Фараби
16:26, 23 июня 2023
В Алматы перекроют движение по проспекту аль-Фараби
Ослики прогулялись по проспекту аль-Фараби в Алматы
17:55, 21 января 2024
Ослики прогулялись по проспекту аль-Фараби в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
11:52, Сегодня
Арман Царукян прокомментировал своё снятие с авиарейса
Мераб Двалишвили "оправдал" своё поражение Петру Яну в бою за титул UFC
11:10, Сегодня
Мераб Двалишвили "оправдал" своё поражение Петру Яну в бою за титул UFC
Тяжеловес из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
10:29, Сегодня
Тяжеловес из Казахстана "отомстила" таджикской дзюдоистке за казашку на чемпионате Азии
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
10:23, Сегодня
Драмой завершилась схватка звезды дзюдо из Казахстана за "золото" чемпионата Азии
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: