В Алматы лихачи устроили опасную езду по Аль-Фараби и попались полиции

Фото: pexels

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы заявили, что обратили внимание в социальных сетях на видео, в кадре которого группа водителей совершает опасные маневры на проспекте Аль-Фараби, сообщает Zakon.kz.

Так, на записи зафиксированы грубые нарушения: движение с выездом на полосу встречного движения,

создание аварийных ситуаций,

резкие перестроения,

игнорирование требований безопасности. "По результатам проведенных мероприятий сотрудниками подразделения розыска все участники установлены и задержаны. Они привлечены к ответственности за допущенные нарушения, в том числе опасное маневрирование, выезд на полосу встречного движения, создание аварийной ситуации, использование мобильного телефона за рулем, неиспользование ремня безопасности". Глава управления административной полиции ДП Алматы Абдинур Тасыбаев Ранее Министерство внутренних дел Казахстана (МВД) опубликовало важный социальный ролик, в котором казахстанцам эмоционально напомнили о необходимости соблюдать простые, но жизненно важные правила для водителей.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: