"Здесь ты становишься настоящим врачом": акушер-гинеколог из Акмолинской области о работе в селе

В тихом уголке Казахстана, где ритм жизни кажется неспешным, происходят настоящие чудеса современной медицины. Здесь, в Жаркаинской центральной районной больнице, работает врач, чья преданность профессии и стремление к совершенству меняют жизни пациентов.

Ее зовут Акбота Кожамкулова, и она – яркий пример того, как высокие технологии и профессионализм могут сделать качественную медицинскую помощь доступной даже в самых отдаленных уголках страны.

"Я поняла, что могу оказывать помощь через медицину, и поэтому выбрала этот путь. Мой выбор пал на хирургию, а точнее – на оперативную гинекологию. Для меня оперативная гинекология – это про быстрый результат. Когда ты работаешь, ты сразу видишь итог своей помощи", – рассказала Акбота Кожамкулова.

Фото: из личного архива героини

Эта жажда видеть мгновенный эффект своей работы, это стремление к ощутимому результату, зародились еще в детстве.

"Путь хирурга я выбрала еще с детства. Когда поступила в медицинский университет, я не хотела быть только терапевтическим специалистом. Мне хотелось видеть результат своей работы сразу", – вспоминает врач.

И этот результат, как она подчеркивает, приносит ей глубокое удовлетворение:

"Когда лечишь пациента, проводишь операции, после них улучшение видно сразу. И когда видишь результат, появляется внутреннее ощущение, что ты действительно помог пациенту. Это мотивирует", – пояснила Кожамкулова.

Долгое время жители районных центров привыкали к тому, что за передовыми медицинскими технологиями необходимо ехать в крупные города. Однако ситуация меняется, и Жаркаинская ЦРБ – яркое тому подтверждение. Внедрение лапароскопических операций на районном уровне стало настоящим прорывом.

"Да, сейчас можно сказать, что это во многом заслуга государства и управления здравоохранения Акмолинской области. Они оборудовали нашу больницу лапароскопической стойкой. С ее помощью мы можем на районном уровне проводить те же операции, что и в городе", – добавила спикер.

Раньше, по ее словам, разница между городской и сельской медициной была ощутима, но теперь, благодаря современному оборудованию, "становится возможным внедрять современные операции и в районах".

Обновление технической базы больницы открыло перед Акботой и ее коллегами новые горизонты. Лапароскопическая стойка – это не просто модное оборудование, это инструмент, который позволяет проводить операции с минимальной травматичностью.

"Конечно, с таким оборудованием, как лапароскопическая стойка, мы можем оперировать пациентов с меньшей травматичностью. Это более щадящие, быстрые и безопасные операции. После них восстановление проходит быстрее, чем после полостных вмешательств", – объясняет Акбота.

Фото: из личного архива героини

Жаркаинская ЦРБ теперь может похвастаться проведением таких сложных вмешательств, как операции по Гартману и лапаротомии. Хотя операции по Гартману проводит другой хирург, Акбота активно участвует в них как ассистент, подчеркивая важность командной работы в условиях ограниченного числа специалистов. Благодаря этому слаженному взаимодействию в районе стали доступны такие процедуры, как лапароскопическая экстерпация матки, лапароскопическая ампутация матки, хирургическая перевязка труб и другие.

"Это важно, потому что пациентам больше не нужно ехать в город, тратить время и силы. Теперь они могут получить необходимую помощь на месте. Также хочу отметить поддержку руководства – нам дают возможность обучаться и применять полученные знания здесь, на практике", – добавляет специалист.

За восемь месяцев работы в Жаркаинской ЦРБ Акбота и ее команда провели около 35-40 таких операций.

"Когда я только приехала, пациенты немного сомневались, потому что я молодая. Но после первых успешных операций, когда они видели результат, доверие начало расти. Сейчас, когда я иду на операцию, они уже знают, что все будет хорошо", – отметила медик.

Акбота обращается к своим коллегам и выпускникам медицинских вузов, которые сомневаются, стоит ли выбирать отдаленные регионы для начала карьеры.

"Я бы сказала молодым врачам не бояться ехать в районы. Именно здесь мы становимся настоящими врачами. В городе, возможно, ты будешь одним из многих, а здесь ты – ключевой специалист, который может реально изменить ситуацию. Здесь ты получаешь бесценный опыт, работаешь с разнообразными случаями, и это делает тебя сильнее и компетентнее", – заключила она.

История Акботы Кожамкуловой – это не просто рассказ о враче. Это вдохновляющий пример того, как преданность своему делу, стремление к развитию и поддержка со стороны государства могут преобразить медицинскую помощь в регионах. Благодаря таким специалистам как Акбота, сельская медицина перестает быть синонимом отсталости, а становится центром инноваций и надежды для тысяч людей, живущих вдали от больших городов.