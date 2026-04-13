Общество

Сразу 3 автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы

Фото: Zakon.kz
В Алматы сразу три автобусных маршрута изменят схему движения. Причина – строительно-монтажные работы на участке ул. Онгарсыновой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"В связи с проведением строительно-монтажных работ на участке ул. Онгарсыновой – от ул. Акберен до ул. Кожабекова – схемы движения маршрутов №84А, №115 и №142 будут временно изменены".

№84А

  • В северном направлении: от конечного остановочного пункта "Супермаркет SMOLL" – ул. Орталык – ул. Айналмалы – ул. Жана Гасыр – ул. Кожабекова – ул. Онгарсыновой – ул. Монке би – далее по схеме.
  • В южном направлении: от конечного остановочного пункта "Монке би/Онгарсыновой" – ул. Онгарсыновой – ул. Кожабекова – ул. Жана Гасыр – ул. Орталык – далее по схеме.

№115

  • В северном направлении: ул. Онгарсыновой – до конечного остановочного пункта "ул. Наурыз", с разворотом в южном направлении.
  • В обратном направлении: от конечного остановочного пункта "ул. Наурыз" – ул. Онгарсыновой – далее по схеме.

№142

  • В северном направлении: ул. Момышулы – ул. Монке би – ул. Онгарсыновой – далее по схеме.
  • В обратном направлении: ул. Онгарсыновой – ул. Монке би – ул. Момышулы – далее по схеме.

Также сообщается, что в связи с приостановлением строительно-монтажных работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе по ул. Тобаякова с 14 апреля схемы движения маршрутов №123 и №17 будут восстановлены в соответствии с утвержденной схемой.

Жителям Алматы показали схему нового маршрута, который запускается с 4 апреля

3 апреля 2026 года стало известно, что в Алматы временно изменят схемы движения 4 автобусных маршрутов.

Динара Халдарова
Читайте также
В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения
10:12, 23 октября 2024
В Алматы один из автобусных маршрутов изменил схему движения
Схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменят в Астане
10:14, 26 июля 2023
Схемы движения 12 автобусных маршрутов временно изменят в Астане
В Астане два автобусных маршрута изменили схемы движения
01:15, 28 сентября 2024
В Астане два автобусных маршрута изменили схемы движения
Последние
Популярные
Читайте также
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
18:38, Сегодня
"Динамо" Зайнутдинова назвало стартовый состав на матч РПЛ с "Акроном"
Арман Царукян будет фаворитом в бою с Нурмагомедовым: в России дали объяснение
18:28, Сегодня
Арман Царукян будет фаворитом в бою с Нурмагомедовым: в России дали объяснение
Казахстан выиграл вторую медаль на чемпионате мира по таеквондо
18:20, Сегодня
Казахстан выиграл вторую медаль на чемпионате мира по таеквондо
Клуб КПЛ сохраняет интерес к форварду "Спартака"
18:15, Сегодня
Клуб КПЛ сохраняет интерес к форварду "Спартака"
