Сразу 3 автобусных маршрута изменят схему движения в Алматы

В Алматы сразу три автобусных маршрута изменят схему движения. Причина – строительно-монтажные работы на участке ул. Онгарсыновой, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 13 апреля 2026 года, стало известно из Telegram-канала Транспортного холдинга Алматы:

"В связи с проведением строительно-монтажных работ на участке ул. Онгарсыновой – от ул. Акберен до ул. Кожабекова – схемы движения маршрутов №84А, №115 и №142 будут временно изменены".

№84А

от конечного остановочного пункта "Супермаркет SMOLL" – ул. Орталык – ул. Айналмалы – ул. Жана Гасыр – ул. Кожабекова – ул. Онгарсыновой – ул. Монке би – далее по схеме. В южном направлении: от конечного остановочного пункта "Монке би/Онгарсыновой" – ул. Онгарсыновой – ул. Кожабекова – ул. Жана Гасыр – ул. Орталык – далее по схеме.

№115

ул. Онгарсыновой – до конечного остановочного пункта "ул. Наурыз", с разворотом в южном направлении. В обратном направлении: от конечного остановочного пункта "ул. Наурыз" – ул. Онгарсыновой – далее по схеме.

№142

ул. Момышулы – ул. Монке би – ул. Онгарсыновой – далее по схеме. В обратном направлении: ул. Онгарсыновой – ул. Монке би – ул. Момышулы – далее по схеме.

Также сообщается, что в связи с приостановлением строительно-монтажных работ по прокладке сетей водоснабжения и водоотведения в Жетысуском районе по ул. Тобаякова с 14 апреля схемы движения маршрутов №123 и №17 будут восстановлены в соответствии с утвержденной схемой.

3 апреля 2026 года стало известно, что в Алматы временно изменят схемы движения 4 автобусных маршрутов.