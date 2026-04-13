Перекус закончился скандалом: в Темиртау водитель автобуса сорвался на пассажира
В Темиртау в центре скандала оказался рейсовый автобус. Водитель выгнал пассажира из-за того, что тот перекусывал в салоне, сообщает Zakon.kz.
В соцсети распространилось видео конфликта, во время которого водитель грубо обошелся с пассажиром:
"Не столовая тебе здесь, ишак... Выходи! Рот закрой!" – заявил 43-летний шофер и высадил оппонента.
По информации КТК, в полиции на грубияна составили административный протокол – за оскорбительные высказывания. Решение вынесет суд.
В автопарке подтвердили, что есть в салоне не разрешается, так как потом на мусор жалуются сами пассажиры.
Отметим, что подобные конфликты не редкость.
