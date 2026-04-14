Жайлау на высоте 2 200 м: алматинка спасла щенка высоко в горах и ищет ему хозяев

Казнет обсуждает трогательную историю о том, как алматинка вместе с подругами высоко в горах спасла щенка и намерена отдать его в добрые руки, сообщает Zakon.kz.

Жительница Алматы Алия Байтугаева на своей странице в Instagram рассказала, как с подругами ходила в горы. В пути на Кок-Жайляу на высоте 2 200 м за ней увязался щенок.

"Люди проходили мимо, мило улыбаясь и подкармливая скулящего бедолагу, и шли дальше своим ходом. В горах лютый холод, над головой летают стервятники (без преувеличения), а он один, брошенный человеком, без мамы, холодный, грязный, никому не нужный. Его просто выкинули! Щенок самостоятельно не смог бы подняться на такую высоту, где в округе ни одного дома. Принести его мог только бессердечный человек и оставить его тут на растерзание диким птицам". Алия Байтугаева

Девушки не смогли бросить его: покормили казы и бешбармаком, завернули в плед, положили в рюкзак и спустили с гор.

"Это оказалось только половина дела. Щенок грязный, весь в колючках и клещах. Он очень спокойный, дружелюбный, видно, что ослаблен и измотан". Алия Байтугаева

Алматинка сначала отвезла щенка на чистку. С него срезали все колтуны, вытравили блох, убрали клещей.

"Щенок мальчик, белого цвета, ушки рыжие – просто прелесть. Дальше мы поехали в ветеринарную клинику. Ветеринар определил породу – это лабрадор. Сдали анализы и дали препараты против паразитов. Мне некуда было его девать, поэтому забрала с собой. Дома у меня три кошки, они были в шоке. Чтобы не было драки, завела его в другую комнату. Дети обрадовались. Мы с ними договорились, что не расскажем папе, и спрятали его в детской". Алия Байтугаева

Алия Байтугаева объявила, что дала найденышу символичную кличку Жайлау. Также отметила, что ищет ему надежных хозяев, которые больше не оставят малыша в беде. Сиюминутно получила очень много откликов: желающих забрать малыша оказалось много. Пока горожанка ведет отбор, считая, что Жайлау должен жить в комфортных условиях.

За сутки пост набрал больше 21 тыс. лайков и 560 комментариев:

Алия, вы такая молодец! Самая добродушная и миролюбивая.

Пусть Всевышний вознаградит вас за вашу доброту.

Щеночка определили? Есть новости?

Пусть у него все будет хорошо. Не лабрадор, конечно. Поэтому ищите хозяина для дворняжки. А то некоторые могут опять выбросить, разочаровавшись.

Очень красивый малыш, и даже если он метис, то это неважно.

Муж так ничего и не знает? А может, он собачник в душе, но об этом пока никто не знает.

