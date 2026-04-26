События

Ночью на высоте 4300 метров: туриста спасли в горах Алматинской области

спасенный, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2026 10:04 Фото: МЧС РК
В Алматинской области спасатели нашли туриста, пропавшего во время восхождения на пик Сатпаева. Он не выходил на связь в высокогорье. Поиски вели ночью, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Карасайском районе во время восхождения группы из шести человек на пик Сатпаева (4300 метров). Один из участников не вернулся и перестал выходить на связь. По предварительным данным, он остался в высокогорной зоне без ориентиров и связи.

После сигнала о пропаже на поиски выдвинулись спасатели Республиканской службы "Барыс" МЧС РК вместе со спасателями ДЧС Алматы.

Несмотря на темное время суток и сложный рельеф, они обследовали опасные участки и нашли мужчину в районе "Качели" под пиком Советов. Его состояние оценили как удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.

Туриста эвакуировали с высоты и сопроводили в безопасное место.

После серии трагедий в горах Алматы власти усиливают меры безопасности для отдыхающих. Обсуждается обязательная регистрация перед походами, развитие спасательной инфраструктуры. Стоит ли ждать изменений в сфере туризма в Казахстане – читайте по ссылке.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Туриста спасли в горах Туркестанской области
08:41, 31 мая 2023
Туриста спасли в горах Туркестанской области
Шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области
09:24, 24 августа 2025
Шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области
Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы
09:14, 30 августа 2025
Двух девушек эвакуировали с высоты 4300 метров в горах Алматы
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
19:20, Сегодня
Лучший теннисист Казахстана вышел во второй круг топ-турнира в Мадриде
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
19:15, Сегодня
Узбекская боксёрша завоевала "золото" элитного турнира под эгидой World Boxing
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
18:47, Сегодня
Казахстан третий, Узбекистан – второй: в Китае завершился чемпионат Азии по гребле
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
18:09, Сегодня
Дубль казахстанского нападающего принёс победу "Тобылу" над "Каспием" в матче КПЛ
