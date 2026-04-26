Ночью на высоте 4300 метров: туриста спасли в горах Алматинской области
Инцидент произошел в Карасайском районе во время восхождения группы из шести человек на пик Сатпаева (4300 метров). Один из участников не вернулся и перестал выходить на связь. По предварительным данным, он остался в высокогорной зоне без ориентиров и связи.
После сигнала о пропаже на поиски выдвинулись спасатели Республиканской службы "Барыс" МЧС РК вместе со спасателями ДЧС Алматы.
Несмотря на темное время суток и сложный рельеф, они обследовали опасные участки и нашли мужчину в районе "Качели" под пиком Советов. Его состояние оценили как удовлетворительное, медицинская помощь не понадобилась.
Туриста эвакуировали с высоты и сопроводили в безопасное место.
После серии трагедий в горах Алматы власти усиливают меры безопасности для отдыхающих. Обсуждается обязательная регистрация перед походами, развитие спасательной инфраструктуры.