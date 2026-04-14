#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Общество

Казахстанца обязали вернуть почти 5 млн тенге после перевода от мошенников

Фото: Zakon.kz
В суде ЗКО рассмотрели гражданское дело о взыскании почти 5 млн тенге как неосновательного обогащения. Средства оказались на счете местного жителя после мошеннической схемы, жертвой которой стала женщина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, потерпевшую обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками курьерской службы и Национального банка. Под их давлением она оформила кредиты в нескольких банках и перевела крупную сумму денег.

Позже выяснилось, что 4,9 млн тенге поступили на банковский счет жителя ЗКО. Каких-либо договорных отношений или обязательств между сторонами установлено не было.

В суде мужчина иск не признал. Он заявил, что сам стал жертвой мошенников: знакомый якобы убедил его оформить банковскую карту, после чего получил к ней доступ и распоряжался средствами. При этом он не отрицал, что самостоятельно прошел биометрическую идентификацию и открыл счет через мобильное приложение банка.

Суд пришел к выводу, что именно владелец счета несет ответственность за поступившие на него средства, независимо от того, кто фактически ими пользовался. Иск о взыскании 4,9 млн тенге был удовлетворен полностью. Решение вынесла судья Гульжихан Сагитова.

"Подобные ситуации становятся все более распространенными. Граждане нередко передают доступ к своим банковским счетам третьим лицам, не осознавая последствий. Многие ошибочно полагают, что, если картой пользуется другой человек, ответственность несет именно он. Однако это не так. Если счет оформлен на ваше имя, все поступившие на него деньги и операции будут связываться прежде всего с вами", – подчеркнули в пресс-службе суда.

В суде также обратили внимание на распространенную схему мошенничества. Злоумышленники, представляясь "инвесторами" или "финансовыми консультантами", предлагают быстрый заработок, просят оформить карты, передать реквизиты или доступ к банковским приложениям.

Юристы напоминают, что передача банковских карт, SIM-карт, кодов подтверждения и доступа к приложениям посторонним лицам может привести не только к гражданским искам, но и к уголовной ответственности. Даже если человек сам стал жертвой обмана, обязанность вернуть деньги, как правило, остается за владельцем счета.

Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Карина Адильбекова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
12:55, Сегодня
Восходящие звёзды казахстанского тенниса примут участие в топ-турнире в Шымкенте
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
12:43, Сегодня
Скандальная судья получила назначение на матч чемпионата мира по футболу
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
12:23, Сегодня
Мировой теннис заждался возвращения Елены Рыбакиной и анонсировал её участие в Штутгарте
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
12:19, Сегодня
Сборная Узбекистана добилась второго разгрома подряд на чемпионате мира по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: