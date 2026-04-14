Казахстанца обязали вернуть почти 5 млн тенге после перевода от мошенников

В суде ЗКО рассмотрели гражданское дело о взыскании почти 5 млн тенге как неосновательного обогащения. Средства оказались на счете местного жителя после мошеннической схемы, жертвой которой стала женщина, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как следует из материалов дела, потерпевшую обманули злоумышленники, представившиеся сотрудниками курьерской службы и Национального банка. Под их давлением она оформила кредиты в нескольких банках и перевела крупную сумму денег.

Позже выяснилось, что 4,9 млн тенге поступили на банковский счет жителя ЗКО. Каких-либо договорных отношений или обязательств между сторонами установлено не было.

В суде мужчина иск не признал. Он заявил, что сам стал жертвой мошенников: знакомый якобы убедил его оформить банковскую карту, после чего получил к ней доступ и распоряжался средствами. При этом он не отрицал, что самостоятельно прошел биометрическую идентификацию и открыл счет через мобильное приложение банка.

Суд пришел к выводу, что именно владелец счета несет ответственность за поступившие на него средства, независимо от того, кто фактически ими пользовался. Иск о взыскании 4,9 млн тенге был удовлетворен полностью. Решение вынесла судья Гульжихан Сагитова.

"Подобные ситуации становятся все более распространенными. Граждане нередко передают доступ к своим банковским счетам третьим лицам, не осознавая последствий. Многие ошибочно полагают, что, если картой пользуется другой человек, ответственность несет именно он. Однако это не так. Если счет оформлен на ваше имя, все поступившие на него деньги и операции будут связываться прежде всего с вами", – подчеркнули в пресс-службе суда.

В суде также обратили внимание на распространенную схему мошенничества. Злоумышленники, представляясь "инвесторами" или "финансовыми консультантами", предлагают быстрый заработок, просят оформить карты, передать реквизиты или доступ к банковским приложениям.

Юристы напоминают, что передача банковских карт, SIM-карт, кодов подтверждения и доступа к приложениям посторонним лицам может привести не только к гражданским искам, но и к уголовной ответственности. Даже если человек сам стал жертвой обмана, обязанность вернуть деньги, как правило, остается за владельцем счета.

Судебное решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.