Общество

В Семее мужчины забросали львов камнями в биоцентре

люди, фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2026 13:26
В Семее группа мужчин бросала камни в вольер со львами в детском биологическом центре, пытаясь привлечь их внимание. Видео, предположительно снятое посетителями, опубликовали в учреждении, назвав произошедшее жестоким обращением с животными, сообщает Zakon.kz.

В биоцентре заявили, что подобные случаи фиксируют все чаще: посетители, в том числе взрослые, кидают в животных камни, палки и другие предметы. Там подчеркнули, что это не безобидное поведение, а жестокое обращение, и напомнили о Законе об ответственном обращении с животными, который запрещает причинение вреда.

"Животные в биологическом центре – это не "объекты для развлечения", а живые существа, которые чувствуют боль, страх и стресс. Они не могут уйти или защититься", – отметили в учреждении.

Особенно тревожно, добавили в биоцентре, что дети начинают повторять такое поведение.

В Департаменте полиции области Абай сообщили местному порталу Abainews, что по факту проводят проверку.

"В настоящее время изучаются записи камер видеонаблюдения, устанавливаются и опрашиваются возможные свидетели. После установления причастных лиц их действиям будет дана правовая оценка с принятием соответствующих процессуальных решений в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что около 20 кошек выбросили на мороз в закрытых мешках и коробках в Семее.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
