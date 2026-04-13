#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+18°
$
473.13
554.08
6.13
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
События

"Не тех в клетку посадили": в Семее задержали "героев" скандального видео с львами

лев, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:39 Фото: pexels
На днях в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали.

В пресс-службе Департамента полиции области Абай 13 апреля 2026 года уточнили, что к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.

"Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке".Пресс-служба ДП области Абай

Теперь по данному факту полицией дана правовая оценка действиям правонарушителей.

, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2026 15:39
В Семее мужчины забросали львов камнями в биоцентре
  • Пожизненный запрет на посещение для всей этой компании.
  • Почему обезьяны не в клетке?
  • Не тех в клетку посадили.
  • Вызвать полицию, написать заявление. Только такой им урок.
  • Дети стоят и учатся, в итоге подрастает поколение вещающих кошек, поколение абсолютно безразличных – отмечали после просмотра пользователи сети.

В конце марта 2026 года лев устроил переполох среди посетителей в зоопарке Алматы. Позднее специалисты объяснили произошедшее.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: