"Не тех в клетку посадили": в Семее задержали "героев" скандального видео с львами
На днях в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.
Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали.
В пресс-службе Департамента полиции области Абай 13 апреля 2026 года уточнили, что к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.
"Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке".Пресс-служба ДП области Абай
Теперь по данному факту полицией дана правовая оценка действиям правонарушителей.
Материал по теме
В Семее мужчины забросали львов камнями в биоцентре
- Пожизненный запрет на посещение для всей этой компании.
- Почему обезьяны не в клетке?
- Не тех в клетку посадили.
- Вызвать полицию, написать заявление. Только такой им урок.
- Дети стоят и учатся, в итоге подрастает поколение вещающих кошек, поколение абсолютно безразличных – отмечали после просмотра пользователи сети.
В конце марта 2026 года лев устроил переполох среди посетителей в зоопарке Алматы. Позднее специалисты объяснили произошедшее.
