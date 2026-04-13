"Не тех в клетку посадили": в Семее задержали "героев" скандального видео с львами

На днях в Семее взрослые на глазах у детей забросали камнями вольер со львами. Этот возмутительный инцидент вызвал общественный резонанс, сообщает Zakon.kz.

Через несколько дней стало известно, что мужчин задержали.

В пресс-службе Департамента полиции области Абай 13 апреля 2026 года уточнили, что к происшествию причастны двое мужчин – 36 и 29 лет.

"Они были доставлены в отдел полиции и привлечены к ответственности в установленном законодательством порядке". Пресс-служба ДП области Абай

Теперь по данному факту полицией дана правовая оценка действиям правонарушителей.

Пожизненный запрет на посещение для всей этой компании.

Почему обезьяны не в клетке?

Не тех в клетку посадили.

Вызвать полицию, написать заявление. Только такой им урок.

Дети стоят и учатся, в итоге подрастает поколение вещающих кошек, поколение абсолютно безразличных – отмечали после просмотра пользователи сети.

В конце марта 2026 года лев устроил переполох среди посетителей в зоопарке Алматы. Позднее специалисты объяснили произошедшее.