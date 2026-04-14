Почему казахстанцам массово заблокировали счета в апреле

Вице-министр финансов Ержан Биржанов 14 апреля 2026 года на брифинге в правительстве прокомментировал массовую блокировку счетов казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел 9 апреля 2026 года.

"Это связано с внедрением новых информационных систем. Как вы знаете, мы сейчас вводим полномасштабно модернизацию как таможенных, так и налоговых систем. И это в рамках внедрения интегрированной системы налогового администрирования такой сбой был. Связано было это с уведомлениями, неисполненными уведомлениями о задолженности. Период, конечно, был выбран в рамках исковой давности. Поэтому система начала автоматом цеплять всех, которые имели задолженность на предыдущие периоды. Задача была поставлена вытащить всех задолженных с 1 января", – объяснил вице-министр.

По его словам, здесь, возможно, была как методологическая, так и техническая ошибка.

"Неудобства были, мы извинения попросили у всего бизнеса. Мы признаем, что такие технические ошибки происходят. Но важно то, что мы эту систему сейчас ввели. Как вы знаете, у нас большие простои были, зависание систем. А вот внедрение новых систем нам позволило увеличить мощность, упростить работу с бизнесом. Но в любой новой системе бывают сбои. Думаю, такое уже не повторится. Еще раз прошу извинения, что вот такой момент случился. Мы со своей стороны все меры приняли", – добавил вице-министр.

Ранее ошибку разъяснили в Комитете госдоходов.