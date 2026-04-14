Около 4 млн квадратных метров жилья ввели в Казахстане в 2026 году

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года на заседании правительства сообщил об увеличении объемов строительных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, объем строительных работ увеличился на 14,8%.

"Рост зафиксирован в 16 регионах. При этом наибольший рост отмечается области Улытау, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской областях и Шымкенте. Снижение объемов строительных работ наблюдается в Акмолинской области, областях Жетысу и Абай", – сказал Амрин.

В частности, как уточнил спикер, введено в эксплуатацию 3,9 млн кв. м жилья, что на 3,8% больше соответствующего периода прошлого года.

"Самые высокие показатели наблюдаются в областях Абай и Улытау, Карагандинской, Туркестанской областях, Шымкенте", – добавил первый вице-министр нацэкономики.

