#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Общество

Около 4 млн квадратных метров жилья ввели в Казахстане в 2026 году

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года на заседании правительства сообщил об увеличении объемов строительных работ, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, объем строительных работ увеличился на 14,8%.

"Рост зафиксирован в 16 регионах. При этом наибольший рост отмечается области Улытау, Жамбылской, Павлодарской, Мангистауской областях и Шымкенте. Снижение объемов строительных работ наблюдается в Акмолинской области, областях Жетысу и Абай", – сказал Амрин.

В частности, как уточнил спикер, введено в эксплуатацию 3,9 млн кв. м жилья, что на 3,8% больше соответствующего периода прошлого года.

"Самые высокие показатели наблюдаются в областях Абай и Улытау, Карагандинской, Туркестанской областях, Шымкенте", – добавил первый вице-министр нацэкономики.

Ранее он назвал регионы с высоким и сниженным ростом инвестиций.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: