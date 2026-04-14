#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+19°
$
474.9
555.3
6.24
Экономика и бизнес

Названы регионы со значительным снижением уровня инвестиций

Фото: freepik
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин 14 апреля 2026 года на заседании правительства назвал регионы с высоким и сниженным ростом инвестиций, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, высокий рост инвестиций отмечается в Жамбылской, Туркестанской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях, области Улытау.

"При этом значительное снижение наблюдается в Костанайской, Мангистауской, Карагандинской областях, городе Шымкент и области Жетысу", – сказал Амрин.

Он также сообщил, что по итогам первого квартала реальный рост ВВП составил 3%.

"Особенность этого года – в виду сложившихся обстоятельств, экономика растет без нефтяного сектора. Рост в реальном секторе составил 2,1%, производстве услуг – 3,7%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, услуги транспорта и обрабатывающая промышленность. Торговля выросла на 4,8%, услуги связи – на 3,9%, сельское хозяйство – на 3,4%. Драйвером роста остаются инвестиции. Инвестиции в основной капитал выросли на 6,4% и составили 3,5 трлн тенге. В том числе частные инвестиции увеличились на 20,9%", – перечислил вице-министр.

При этом, объем инвестиций в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой увеличились в 2,5 раза, информацию и связь – в 2 раза, сельское хозяйство – на 70,6%, торговлю – на 28,2%, обрабатывающую промышленность – на 21,6%, услуги транспорта – на 7,9%.

Ранее мы писали, что Казахстан недополучил более 146 млрд тенге из-за укрепления нацвалюты.

Азамат Сыздыкбаев
В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций
В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций
Почему казахстанцы не чувствуют эффект от повышения цен на нефть – ответ Миннацэкономики и Минфина
Почему казахстанцы не чувствуют эффект от повышения цен на нефть – ответ Миннацэкономики и Минфина
Могут ли ввести в Казахстане новый налог на содержание собак
Могут ли ввести в Казахстане новый налог на содержание собак
"Алтай" примет "Улытау" в 1/8 финала Кубка Казахстана на родном стадионе
"Алтай" примет "Улытау" в 1/8 финала Кубка Казахстана на родном стадионе
Новичок КПЛ проведёт первый матч сезона на родном стадионе
Магомед Анкалаев бросил вызов бывшему чемпиону UFC
Бублику вынесли неутешительный вердикт в стартовом матче на топ-турнире в Мюнхене
