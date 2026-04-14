Толпа устроила жесткую давку ради бесплатной обуви и еды в Усть-Каменогорске
В соцсетях появилось видео, на котором сотни людей перед входом в магазин сначала дружно хлопают поющей девушке, а уже в следующем кадре пытаются втиснуться в магазин. Давка была такая, что зажатые в толпе не имели возможности пошевелиться. В описании говорится, что на открытии обувного магазина в Усть-Каменогорске раздавали бесплатно 100 пар обуви, 500-600 порций плова и сладкую вату.
Казахстанцев возмутили и поведение горожан, и идея предпринимателя:
- Нуждающимся надо было раздать и плов, и обувь.
- Все эти люди ходят босые? Голодные? Никогда не ели сладкую вату?
- По ним не скажешь, что нуждаются.
- Для кого делают эти голодные игры.
- Штрафовать надо таких аттракционщиков.
- Какой ужас! Люди, вы что делаете...???
- Штрафовать пора за такие акции, а если придавят там кого-то?!
- От лица адекватных жителей Усть-Каменогорска извиняемся.
Городские власти тоже не оценили идею и приняли меры к администрации магазина. Как прокомментировали в акимате Усть-Каменогорска, в результате этих действий "было допущено неконтролируемое и неорганизованное массовое скопление людей, что привело к нарушению общественного порядка и создало реальную угрозу безопасности".
"По данному факту правоохранительными органами проведена проверка, и по итогам рассмотрения собранных материалов 13 апреля организатор привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – сообщили в акимате.
Ранее в Уральске прокуратура добилась отмены крупного штрафа, наложенного на предпринимателя.