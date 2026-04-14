Общество

Толпа устроила жесткую давку ради бесплатной обуви и еды в Усть-Каменогорске

обувной магазин, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:20 Фото: pexels
В Усть-Каменогорске в честь открытия обувного магазина предприниматель устроил концерт и благотворительную акцию, что обернулось сильнейшей давкой, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором сотни людей перед входом в магазин сначала дружно хлопают поющей девушке, а уже в следующем кадре пытаются втиснуться в магазин. Давка была такая, что зажатые в толпе не имели возможности пошевелиться. В описании говорится, что на открытии обувного магазина в Усть-Каменогорске раздавали бесплатно 100 пар обуви, 500-600 порций плова и сладкую вату.

Казахстанцев возмутили и поведение горожан, и идея предпринимателя:

  • Нуждающимся надо было раздать и плов, и обувь.
  • Все эти люди ходят босые? Голодные? Никогда не ели сладкую вату?
  • По ним не скажешь, что нуждаются.
  • Для кого делают эти голодные игры.
  • Штрафовать надо таких аттракционщиков.
  • Какой ужас! Люди, вы что делаете...???
  • Штрафовать пора за такие акции, а если придавят там кого-то?!
  • От лица адекватных жителей Усть-Каменогорска извиняемся.

Городские власти тоже не оценили идею и приняли меры к администрации магазина. Как прокомментировали в акимате Усть-Каменогорска, в результате этих действий "было допущено неконтролируемое и неорганизованное массовое скопление людей, что привело к нарушению общественного порядка и создало реальную угрозу безопасности".

"По данному факту правоохранительными органами проведена проверка, и по итогам рассмотрения собранных материалов 13 апреля организатор привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – сообщили в акимате.

Ранее в Уральске прокуратура добилась отмены крупного штрафа, наложенного на предпринимателя.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
