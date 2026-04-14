Толпа устроила жесткую давку ради бесплатной обуви и еды в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске в честь открытия обувного магазина предприниматель устроил концерт и благотворительную акцию, что обернулось сильнейшей давкой, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях появилось видео, на котором сотни людей перед входом в магазин сначала дружно хлопают поющей девушке, а уже в следующем кадре пытаются втиснуться в магазин. Давка была такая, что зажатые в толпе не имели возможности пошевелиться. В описании говорится, что на открытии обувного магазина в Усть-Каменогорске раздавали бесплатно 100 пар обуви, 500-600 порций плова и сладкую вату.

Казахстанцев возмутили и поведение горожан, и идея предпринимателя:

Нуждающимся надо было раздать и плов, и обувь.

Все эти люди ходят босые? Голодные? Никогда не ели сладкую вату?

По ним не скажешь, что нуждаются.

Для кого делают эти голодные игры.

Штрафовать надо таких аттракционщиков.

Какой ужас! Люди, вы что делаете...???

Штрафовать пора за такие акции, а если придавят там кого-то?!

От лица адекватных жителей Усть-Каменогорска извиняемся.

Городские власти тоже не оценили идею и приняли меры к администрации магазина. Как прокомментировали в акимате Усть-Каменогорска, в результате этих действий "было допущено неконтролируемое и неорганизованное массовое скопление людей, что привело к нарушению общественного порядка и создало реальную угрозу безопасности".

"По данному факту правоохранительными органами проведена проверка, и по итогам рассмотрения собранных материалов 13 апреля организатор привлечен к административной ответственности с наложением штрафа", – сообщили в акимате.

