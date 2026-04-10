Чиновника наказали за давление на бизнес в Уральске

В Уральске прокуратура добилась отмены крупного штрафа, наложенного на предпринимателя. Надзорный орган выявил противоречия в действиях госорганов, которые привели к необоснованному преследованию бизнеса, передает Zakon.kz.

Как сообщили 10 апреля 2026 года в пресс-службе областной прокуратуры, ранее суд признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм по части 1 статьи 425 КоАП РК. На бизнесмена был наложен административный штраф в размере 629 120 тенге.

Однако прокурорская проверка показала, что Управление санитарно-эпидемиологического контроля города Уральска приняло по одному и тому же факту два взаимоисключающих решения: изначально ведомство заявило об отсутствии нарушений, но позже вынесло постановление о взыскании.

"В этой связи прокуратурой города внесено апелляционное ходатайство об отмене судебного акта в вышестоящий суд. Постановлением областного суда апелляционное ходатайство прокурора удовлетворено, судебный акт отменен, производство в отношении предпринимателя прекращено". Прокуратура Западно-Казахстанской области

Данный инцидент не остался без последствий для госслужащих. За незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность виновное должностное лицо Управления санэпидконтроля привлечено к административной ответственности по статье 173 КоАП РК.

Ранее сообщалось, что в Павлодарской области 7 должностных лиц привлечены к административной ответственности за грубые нарушения в сфере государственных закупок.