Общество

Казахстан накроет штормовая погода 15 апреля

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 17:29 Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" прогнозируют неустойчивую погоду на территории Казахстана в среду, 15 апреля 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным метеорологов, из-за прохождения атмосферных фронтов в большинстве регионов ожидаются дожди с грозами.

Так, в западных, северных и центральных областях, а также в горных районах юга возможны сильные осадки, град и шквалистый ветер.

"На севере страны прогнозируются смешанные осадки – дождь и снег".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике ожидаются туманы, усиление ветра, а на юге – пыльные бури.

В северных регионах также возможен гололед.

Также в Мангистауской области, на севере и востоке, прогнозируется очень сильный ветер – более 30 метров в секунду.

"В ряде регионов сохраняется высокая пожарная опасность: в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях, области Жетісу, Карагандинской области и области Абай".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Зима вернется в Астану, а чего ждать Алматы и Шымкенту – прогноз на 15-17 апреля

Специалисты ранее предупреждали о непогоде на 14 апреля в 16 областях страны.

