Общество

Зима вернется в Астану, а чего ждать Алматы и Шымкенту – прогноз на 15-17 апреля

птица, ветка, снег, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2026 15:22 Фото: pixabay
В ближайшие три дня в Астане ожидаются дожди с переходом в снег и морозы до -6°С, в Алматы и Шымкенте – ливни, но будет тепло до +24°С. Об этом говорится в прогнозе на 15, 16 и 17 апреля 2026 года, который Zakon.kz предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет".

Прогноз погоды по Астане

  • 15 апреля: переменная облачность, временами дождь, в конце дня с переходом в снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +7+9°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +2+4°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, без осадков. Ночью гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем +6+8°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 15 апреля: переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +22+24°С.
  • 16 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +17+19°С.
  • 17 апреля: облачно, дождь, гроза, ночью сильный дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +11+13°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 15 апреля: переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +19+21°С.
  • 16 апреля: облачно, дождь, временами сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +12+14°С.
  • 17 апреля: переменная облачность, дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +12+14°С.

Зима посреди весны: чего ждать Казахстану от погоды 14 апреля

Ранее синоптики сообщили, что зима вернется в Казахстан в середине апреля – ожидаются резкие морозы до -8°С, ливни и снегопады. Подробнее о погоде на 14, 15 и 16 апреля 2026 года можете узнать здесь.

Динара Халдарова
