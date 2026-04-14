Дождь, гололед и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 15 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ночью и утром на западе, севере дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал, в центре небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром небольшой дождь, гроза.

В Атырауской области ночью и утром на западе, севере, юге дождь, временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20, местами 23-28 м/с. В Атырау ночью и утром дождь, гроза, временами шквал.

В Алматинской области ночью и утром на севере, западе, юге, в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный, порывы 18-23, временами 28 м/с. В Алматы ночью и утром дождь, гроза. В Конаеве ночью и утром дождь, гроза.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман, днем дождь, гроза. Ветер северный, северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью и утром дождь, гроза.

В Мангистауской области ночью и утром дождь, гроза, на севере, востоке, в центре временами сильный дождь, град, шквал. Ветер северо-западный, порывы 15-20, временами 23-30 м/с и более. В Актау ночью и утром дождь, гроза.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, востоке осадки (дождь, снег).

В области Абай ночью и утром без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром на севере осадки (дождь, снег), на западе, юге, востоке туман, днем осадки, местами сильный дождь, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20, местами 25 м/с. В Астане ночью и утром дождь с переходом в снег.

В Туркестанской области ночью и утром на западе, севере, юге, в горных районах дождь, гроза, град, шквал, на севере пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром дождь, гроза, шквал. В Туркестане ночью и утром дождь, гроза, шквал.

В Актюбинской области ночью и утром на юге, востоке, в центре дождь, гроза, временами сильный дождь, град, шквал, на западе, севере небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный, порывы 15-20, местами 23-28 м/с. В Актобе ночью и утром небольшой дождь, гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, юге дождь, гроза, град, на севере гроза. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром гроза.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, юге, востоке осадки (дождь, снег), туман, гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ветер с порывами 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на севере, востоке туман, днем на северо-западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, юге, востоке осадки (дождь, снег), гололед, туман. Ветер северный, порывы 15-20, местами 23 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман.

В области Жетысу ночью и утром без осадков. Ветер восточный, порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области ночью и утром на западе, севере, юге, в горных районах дождь, гроза, в горах сильный дождь, град, шквал, туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, днем 23-28 м/с. В Таразе ночью и утром дождь, гроза.

В Кызылординской области ночью и утром на юге, севере, в центре дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20, местами 23-28 м/с. В Кызылорде ночью и утром дождь, гроза, шквал, пыльная буря.

