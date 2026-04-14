Общество

Суррогатная мать взяла деньги и сорвала процедуру в Акмолинской области

Фото: pixabay
В Акмолинской области судебная коллегия поставила точку в споре между супружеской парой и женщиной, которая должна была стать для них суррогатной матерью, но сорвала процедуру после получения выплат. Суд обязал ответчицу вернуть потраченные на нее средства, передает Zakon.kz.

Как следует из материалов гражданского дела, в 2024 году супруги Е. заключили договор суррогатного материнства с гражданкой Д. Документ предусматривал две попытки зачатия.

После того как первая попытка оказалась неудачной, пара продолжила подготовку ко второй, перечислив женщине более 500 тысяч тенге на обследование, медицинские препараты, проезд и усиленное питание.

Однако в марте 2025 года вторая процедура не состоялась из-за неявки суррогатной матери в клинику. Позже ответчица попыталась оправдать свой отказ медицинскими противопоказаниями, предоставив заключения кардиолога и терапевта. Однако суд отнесся к этим доводам критически, так как обследования были пройдены в сторонних организациях, не предусмотренных договором, и уже после получения всех денежных выплат.

Рассмотрев обстоятельства дела, суд первой инстанции признал требования истцов в части материального ущерба обоснованными. С гражданки Д. в пользу супругов была взыскана задолженность в размере 550 тысяч тенге, а также расходы на подготовку к сорванной процедуре.

Вместе с тем апелляционная коллегия областного суда пересмотрела решение в части компенсации морального вреда.

"В договоре отсутствуют условия хранения эмбриона, и Д. не ответственна за его сохранность. Супруги хранили эмбрион по договору с ТОО, и на основании их заявления эмбрион был утилизирован. Доказательств, что решение об утилизации эмбриона является последствием действий Д., суду не представлено. Д. нарушила только имущественные права истцов", – рассказали в суде.

В итоге решение было изменено: взыскание материального ущерба оставлено в силе, а требование о компенсации морального вреда – отменено. Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области вынесен приговор в отношении бухгалтера за присвоение бюджетных средств.

Канат Болысбек
