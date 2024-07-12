Сотрудник сотовой компании сорвался с 30-метровой вышки в Акмолинской области

В Акмолинской области сотрудник сотовой компании 12 июля сорвался с 30-метровой вышки и остался жив, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает областной ДЧС, несчастный случай произошел в поселке Акмол Целиноградского района.

"При проведении ремонтных работ на трубе центральной котельной, где на высоте 32 метра расположена антенна мобильной связи, сорвался сотрудник сотовой компании. Рабочий упал на строительную площадку, расположенную тремя метрами ниже", – говорится в сообщении.





Также сообщается, что пострадавший получил открытый перелом ноги. Спасатели с помощью автокрана спустили мужчину на землю и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Пять рабочих Актюбинского завода ферросплавов с ожогами попали в больницу.