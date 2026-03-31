Туман, дождь и гроза: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 1 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге туман, днем на юге сильный дождь, на западе, севере, юге град, шквал. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, днем сильный дождь, град, гроза.

В Астане ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе, юге туман, днем дождь, гроза, на востоке сильный дождь. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром туман, днем дождь, гроза.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В Караганде ночью и утром туман.

В Актюбинской области днем на западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15-18 м/с. В Актобе ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, порывы 15 м/с.

В Алматинской области днем в горных районах небольшой дождь, гроза. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В горных районах Алматы (Иле-Алатау) днем небольшой дождь, гроза.

В Костанайской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В Костанае ночью и утром туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман, гололед. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В Петропавловске туман, гололед.

В Туркестанской области в горных районах гроза. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с. На западе области высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на севере, в центре туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, порывы 15-18 м/с. В Семее ночью и утром туман. Ожидается интенсивное снеготаяние, подъем уровней воды, возможны подтопления.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В Кызылординской области днем в центре гроза. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. На востоке области высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах туман, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Таразе ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. В Павлодаре ночью и утром туман.

В области Жетысу в районе Алакольских озер ветер восточный, порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе, в центре туман, днем на западе, юге, северо-востоке дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный, порывы 15-18 м/с. В Актау временами дождь, гроза, туман.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов.

