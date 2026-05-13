Общество

Снег и заморозки вновь обрушатся на Казахстан

птица, ветки, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2026 17:27 Фото: pixabay
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на предстоящий четверг, 14 мая 2026 года, предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков сохранится только на юге республики.

"Атмосферные фронтальные разделы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – пройдут дожди с грозами, на севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные часы ожидаются осадки (дождь, снег)... По республике ожидается усиление ветра, на юге – с пыльной бурей. Ночью на севере, востоке Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на востоке Северо-Казахстанской области, на западе области Абай, в горных районах области Жетысу ожидаются заморозки -1-3°С".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде регионов прогнозируется пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность сохраняется в области Улытау, на западе, севере, юге Карагандинской, на западе Алматинской, на западе Жамбылской, на западе, севере Туркестанской, на севере, в центре Кызылординской, юге Актюбинской, на северо-востоке Мангистауской, на юго-востоке Акмолинской, на западе, востоке, юге Павлодарской, на востоке области Абай, в центре Восточно-Казахстанской области;
  • чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге, востоке Кызылординской, на юго-востоке Актюбинской области, на юго-востоке области Жетысу.

Ранее синоптики сообщили, что 35-градусная жара и резкое похолодание до -6°С одновременно нагрянут в Казахстан. Подробнее о погоде на 14-16 мая 2026 года можете узнать по ссылке.

Динара Халдарова
