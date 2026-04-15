Общество

Соседи против приюта: в Караганде спор из-за десятков собак

Жители Караганды пожаловались на приют с десятками собак, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2026 23:09
Жители Караганды пожаловались на соседку, которая приютила стаю собак. Во дворе частного дома женщина поселила как минимум 20 животных. Местные не знают, куда жаловаться. А хозяйка псов призывает к милосердию и отказывается распускать свой приют, сообщает Zakon.kz.

Люди рассказали КТК, что опасаются такого соседства.

"Мы просили, по-соседски говорили, просили по-человечески: "Ну убавьте немножко, 30 с гаком собак держать – это же невозможно". 12 лет моим внукам, мы не можем на улицу выйти посидеть вот в огороде, подышать не можем. Они жалеют собак, но нас они не жалеют". Зоя Умбетжанова

Хозяева дома, по словам соседей, переехали сюда 10 лет назад и с того самого времени начали помогать четвероногим. Люди, потерявшие покой, не раз обращались к участковому, санэпидемиологам и в акимат. Но, говорят, никто так и не смог решить их проблему. Жители уверяют, псы лают и днем и ночью. А еще от приюта, жалуются люди, страшно смердит.

"Когда тут 10-15 и когда лают, мне кажется, там больше 20, за ними физически 1-2 человека не уберут. Когда начинается 30-40 жара, тут невозможно". Тахир Галимуллин

Отмечается, что недавно жители все чаще стали замечать крыс, и это вообще их вывело из себя. Говорят, что жаловались куда только можно, но в ответ тишина. Сама хозяйка и слышать ничего не хочет. Говорит, она делает больше дело – спасает бездомных животных. И не понимает, почему соседи так против нее ополчились.

В итоге жильцы вызвали участкового. Хозяйку собак оштрафовали за грязь во дворе.

"Поступила жалоба на данный адрес о том, что складировали отходы собак и бытового мусора. По данной жалобе на место выехал участковый инспектор полиции. В первый раз он предупредил хозяина дома. А в последующем в отношении хозяина было возбуждено административное производство". Официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров

Участковый также написал письмо санэпидемиологам и ветеринарным службам, чтобы те проверили, в каких условиях содержат животных и соблюдаются ли санитарные нормы. Чиновники уже ответили журналистам – помочь в решении этой проблемы они не в силах.

Ранее сообщалось, могут ли ввести в Казахстане новый налог на содержание собак.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
