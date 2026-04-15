Заброшенный дом в Актобе держит в напряжении целый район

В Актобе дом-призрак держит в страхе целый район. Горожане уже не первый год пытаются добиться сноса опасного барака, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали КТК, что вынуждены буквально отгонять детей от опасного здания. Подростки забираются внутрь и бегают по прогнившим перекрытиям, рискуя жизнью. Барак пустует уже около 10 лет. Когда-то здесь располагался детсад, позже жили военные. Сегодня – тишина, страх и следы постороннего присутствия.

"Всю зиму неизвестные ходили, была натоптана дорожка. Дети вот недавно были. И подростки, и маленькие ходят на территории. Находят там нелицеприятные предметы. И бутылки, и шприцы. Здесь ходят посторонние люди абсолютно, которые не живут в нашем районе. Вот это вот очень страшно. Что они здесь делают?" Елена Пущиренко

По словам жителей, обращения в акимат не дают результата. Коммунальные службы приезжают раз в год, убирают территорию. Но уже через несколько недель все возвращается на круги своя. Внутри – горы мусора, следы костров и разрушенные стены. Несколько лет назад барак уже горел. Люди боятся: следующий пожар может закончиться трагедией.

"Люди с этих домов, дальше, приносят мусор. Все это скидывается. Конечно, очень страшно, когда начинает все гореть. Мы как раз все это стояли наблюдали, видели, когда и дым, стекла трещат и вылетают. Это очень неприятно". Оксана Вандина

После очередной волны жалоб выяснилось, здание давно выкуплено частным лицом. Полиция нашла владельца и даже привлекла его к ответственности. Но пока максимум, на что он готов, – поставить забор.

"В отношении владельца составили административный протокол по статье 505 административного кодекса Республики Казахстан. Также выписано предписание об устранении, то есть установке забора для того, чтобы посторонние лица не смогли попасть на эту территорию, в целях безопасности". Руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов

А пока за забором, если он вообще появится, останется тот же самый дом-призрак – сгоревший, заброшенный и внушающий страх. Жители опасаются, что вопрос вновь закроют лишь формально. Ведь пока чиновники и владелец не могут договориться, барак продолжает жить своей пугающей жизнью и каждый день рискует стать местом новой беды.

