Происшествия

"Его окружили": 20-летнего парня жестоко убили в Талгарском районе

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 11:07 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Жительница Казахстана через социальные сети пытается добиться справедливости. Согласно заявлению, 12 апреля 2026 года в Талгарском районе был жестоко убит ее брат, сообщает Zakon.kz.

Казахстанка опубликовала пост на странице в Threads, в котором рассказала подробности трагедии.

"На него напала группа из более чем 10 человек. Это было не случайное столкновение – это было хладнокровное групповое нападение. Его окружили и лишили шанса защититься. От полученных ножевых ранений он скончался на месте. У нас есть видеодоказательства произошедшего. Есть более 30 свидетелей", – пишет автор.

Также она отмечает, что на семью идет давление:

"Нас заставляют подписать документ о "примирении" и отказе от претензий. Это попытка уйти от ответственности. Мы не будем молчать. Мы хотим справедливости".

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) Алматинской области.

В ведомстве на запрос уточнили, что сотрудниками полиции возбуждены два уголовных дела по фактам убийства и хулиганства.

Кроме того, сказано, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий и благодаря своевременно разосланным ориентировкам был задержан 20-летний подозреваемый, который взят под стражу.

"По факту хулиганства задержаны еще трое подозреваемых, которые были водворены в ИВС. Вместе с тем судом в отношении двоих принята мера пресечения – домашний арест. В отношении несовершеннолетнего органом уголовного преследования применена мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества".Пресс-служба ДП Алматинской области

В дополнительной части говорится, что установлены все свидетели инцидента, они допрошены в рамках уголовного дела.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты, всесторонности и объективности исследования всех обстоятельств происшествия. Доводы всех сторон тщательно проверяются".Пресс-служба ДП Алматинской области

Согласно данным ведомства, ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции области.

