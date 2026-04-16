#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+14°
$
474.08
558.28
6.26
Общество

Автострахование онлайн: к казахстанцам обратились с важным предупреждением

покупка страхового полиса, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 10:28 Фото: АРРФР
В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сделали заявление о предоставлении страховых услуг через сайты и страницы в социальных сетях, позиционирующих себя как ресурсы страховых организаций, сообщает Zakon.kz.

16 апреля 2026 года в ведомстве рассказали, что эти интернет-ресурсы предлагают онлайн-оформление страховых полисов, в том числе по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС), в некоторых случаях с использованием наименований лицензированных страховых организаций Казахстана. Есть случаи продажи таких полисов дороже установленных тарифов.

"Вместе с тем установлено, что отдельные лица, предлагающие такие услуги, не имеют лицензии агентства на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности и не зарегистрированы как страховые агенты. В соответствии с ч. 2 п. 6 ст. 18 закона "О страховой деятельности" не допускается осуществление посреднической деятельности страховых агентов по договорам обязательного страхования. Оформлять такие полисы можно только напрямую через лицензированную страховую компанию", – указали в АРРФР.

В связи с этим агентство призывает казахстанцев проявлять повышенную бдительность при заключении договоров страхования через интернет.

Для защиты имущественных интересов людей агентство рекомендует:

  • проверять наличие лицензии у страховой организации на осуществление страховой деятельности. Со списком лицензированных страховых компании можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе агентства;
  • критически относиться к рекламным предложениям и оформлять страховые полисы исключительно на официальных сайтах страховых организаций;
  • не оплачивать посреднические услуги по договорам обязательного страхования, а также не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, телефонные номера и иные реквизиты третьих лиц;
  • не передавать третьим лицам копии или фотографии личных документов, включая удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и другие персональные данные.
"Заключение договора страхования через непроверенные интернет-ресурсы может привести к приобретению недействительного страхового полиса и, как следствие, к отсутствию страховой защиты", – предупредили в АРРФР.

В случае выявления подозрительных интернет-ресурсов, предлагающих страховые услуги, казахстанцам рекомендуют сообщать об этом в агентство либо обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.

В Министерстве внутренних дел ранее предупредили об ответственности за отсутствие страхового полиса у владельцев авто.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: