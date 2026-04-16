Автострахование онлайн: к казахстанцам обратились с важным предупреждением
16 апреля 2026 года в ведомстве рассказали, что эти интернет-ресурсы предлагают онлайн-оформление страховых полисов, в том числе по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (ОГПО ВТС), в некоторых случаях с использованием наименований лицензированных страховых организаций Казахстана. Есть случаи продажи таких полисов дороже установленных тарифов.
"Вместе с тем установлено, что отдельные лица, предлагающие такие услуги, не имеют лицензии агентства на осуществление страховой (перестраховочной) деятельности и не зарегистрированы как страховые агенты. В соответствии с ч. 2 п. 6 ст. 18 закона "О страховой деятельности" не допускается осуществление посреднической деятельности страховых агентов по договорам обязательного страхования. Оформлять такие полисы можно только напрямую через лицензированную страховую компанию", – указали в АРРФР.
В связи с этим агентство призывает казахстанцев проявлять повышенную бдительность при заключении договоров страхования через интернет.
Для защиты имущественных интересов людей агентство рекомендует:
- проверять наличие лицензии у страховой организации на осуществление страховой деятельности. Со списком лицензированных страховых компании можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе агентства;
- критически относиться к рекламным предложениям и оформлять страховые полисы исключительно на официальных сайтах страховых организаций;
- не оплачивать посреднические услуги по договорам обязательного страхования, а также не переводить денежные средства на неизвестные банковские счета, телефонные номера и иные реквизиты третьих лиц;
- не передавать третьим лицам копии или фотографии личных документов, включая удостоверение личности, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (технический паспорт) и другие персональные данные.
"Заключение договора страхования через непроверенные интернет-ресурсы может привести к приобретению недействительного страхового полиса и, как следствие, к отсутствию страховой защиты", – предупредили в АРРФР.
В случае выявления подозрительных интернет-ресурсов, предлагающих страховые услуги, казахстанцам рекомендуют сообщать об этом в агентство либо обратиться в правоохранительные органы по месту жительства.
В Министерстве внутренних дел ранее предупредили об ответственности за отсутствие страхового полиса у владельцев авто.