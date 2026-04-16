Общество

В Казахстане закроют часть образовательных программ – в Миннауки рассказали подробности

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 11:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова 16 апреля 2026 года в кулуарах Мажилиса рассказала о планах по закрытию части образовательных программ, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в этом направлении ведется большая работа.

"Для начала уже проводили анкетирование предприятий, где приняли участие более 73 тыс. предприятий. Там непосредственно делали анализ именно кадрового состава на предстоящий период – по возрастному составу, предпенсионный возраст, достигшие пенсионного возраста. Соответственно, уже исходя из этого анализа, из потребностей по направлениям, мы пришли к необходимости проведения анализа, какие нам специалисты нужны", – сказала Кобенова.

По результатам анализа было выявлено, что в соответствующей работе нуждаются более 700 образовательных программ.

"То есть какие-то программы пойдут на закрытие, какие-то программы пойдут на совершенствование, на трансформацию. И это касается всех направлений. Например, педагогическое направление – оно же огромное, содержит 21 группу. И внутри групп образовательных программ есть сами образовательные программы. Речь идет о тех программах, которые на сегодня уже не актуальны. Либо их нужно пересматривать и уже адаптировать к современным реалиям", – добавила вице-министр.

Ранее у Гулзат Кобеновой спросили, хватит ли грантов всем выпускникам школ. Как она ответила, можете узнать здесь.

Азамат Сыздыкбаев
