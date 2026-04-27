Общество

Кого наказали в КазНУ за утечку сведений о студентах, рассказал глава Миннауки

Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Мажилиса 27 апреля 2026 года высказался о случаях утечки данных в университетах, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек признал, что были несколько фактов утечки данных студентов вузов.

"В случае КазНУ все-таки был, скажем так, человеческий фактор, и освобождены от должности декан и еще несколько сотрудников", – сказал он.

Чтобы минимизировать такие риски, по словам министра, сейчас ужесточаются требования.

"Мы постоянно меняем и уничтожаем протоколы. Мы привлекли сотрудников Службы государственной охраны, у нас несколько семинаров прошло уже, обучаем всех сотрудников, которые ответственны за сохранение информации, кибербезопасность и защиту данных. Через единую платформу высшего образования также будет проведена определенная работа, чтобы все эти данные были обезличены", – резюмировал Саясат Нурбек.

10 апреля 2026 года в Казахском национальном университете имени аль-Фараби произошла новая утечка персональных данных, включая сведения, относящиеся к врачебной тайне. По данному факту прокуратурой Алматы начата проверка.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
