Общество

Военно-полевые сборы школьников в Казахстане проходят неравномерно – Минпросвещения

Ученики старших классов, уроки НВП, начальная военная подготовка , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 15:12 Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 9 апреля 2026 года на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности рассказала о проведении в школах предмета НВП (начальная военная подготовка), передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что военно-патриотическое воспитание служит основой для укрепления патриотического духа молодого поколения и формирования личности с высокой гражданской ответственностью.

"В стране около 6 тыс. общеобразовательных школ и более 700 колледжей, где преподается предмет "Начальная военная и технологическая подготовка". Согласно государственному стандарту, предусмотрено 98 учебных часов. В допризывной подготовке участвуют учащиеся 10-11-х классов и студенты 1-2-х курсов колледжей. Полевые учебные сборы являются неотъемлемой частью учебной программы", – сказала Акпарова.

При этом, по ее словам, важно организовывать их на базе воинских частей на практической основе.

"Однако в регионах данная работа ведется неравномерно. Причины – отсутствие финансирования со стороны местных исполнительных органов, нехватка воинских частей, неподготовленность к приему учащихся. При этом особое внимание должно уделяться безопасности детей, условиям питания и проживания", – отметила вице-министр.

Ранее депутат Мажилиса Айгуль Куспан заявила об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии.

Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Масштабное военное мероприятие для молодежи с участием президента пройдет в Щучинске
10:49, Сегодня
Масштабное военное мероприятие для молодежи с участием президента пройдет в Щучинске
Более 7 тысяч казахстанских педагогов повысили квалификацию в 2025 году
15:48, 19 марта 2026
Более 7 тысяч казахстанских педагогов повысили квалификацию в 2025 году
Об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии заявили в Мажилисе
10:23, Сегодня
Об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии заявили в Мажилисе
Последние
Популярные
Читайте также
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
15:18, Сегодня
Аналитик поддержал Чеснокова из "Хартса" после жёсткой критики в адрес казахстанца
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
15:01, Сегодня
Почему Нурканат Серикбаев не стал новым лидером сборной Казахстана: ответ тренера
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
14:53, Сегодня
Наставник женской сборной Казахстана по боксу высказался об успехе своих подопечных на ЧА
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
14:17, Сегодня
Российский тренер оценил готовность казахстанских дзюдоистов перед выступлением на ЧА
