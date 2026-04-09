Военно-полевые сборы школьников в Казахстане проходят неравномерно – Минпросвещения

Фото: Zakon.kz

Вице-министр просвещения Шынар Акпарова 9 апреля 2026 года на заседании Комитета по международным делам, обороне и безопасности рассказала о проведении в школах предмета НВП (начальная военная подготовка), передает корреспондент Zakon.kz.

Она подчеркнула, что военно-патриотическое воспитание служит основой для укрепления патриотического духа молодого поколения и формирования личности с высокой гражданской ответственностью. "В стране около 6 тыс. общеобразовательных школ и более 700 колледжей, где преподается предмет "Начальная военная и технологическая подготовка". Согласно государственному стандарту, предусмотрено 98 учебных часов. В допризывной подготовке участвуют учащиеся 10-11-х классов и студенты 1-2-х курсов колледжей. Полевые учебные сборы являются неотъемлемой частью учебной программы", – сказала Акпарова. При этом, по ее словам, важно организовывать их на базе воинских частей на практической основе. "Однако в регионах данная работа ведется неравномерно. Причины – отсутствие финансирования со стороны местных исполнительных органов, нехватка воинских частей, неподготовленность к приему учащихся. При этом особое внимание должно уделяться безопасности детей, условиям питания и проживания", – отметила вице-министр. Ранее депутат Мажилиса Айгуль Куспан заявила об ослаблении кадрового потенциала казахстанской армии.

