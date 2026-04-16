Общество

Стала известна причина массовых ограничений на дорогах в Алматы 19 апреля

Фото: Zakon.kz
В Алматы в предстоящее воскресенье, 19 апреля 2026 года, ожидается массовое перекрытие дорог. Причина – проведение международного бегового события Almaty Half Marathon, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили организаторы – корпоративный фонд "Смелость быть первым", в этом году Almaty Half Marathon пройдет в 9-й раз.

"На старт выйдут более 10 000 человек из 44 стран мира. Оргкомитет полумарафона информирует жителей и гостей южной столицы о том, что в день забега будет частично перекрыто движение на дорогах", – говорится в релизе, распространенном сегодня, 16 апреля.

19 апреля во время проведения полумарафона с 00:00 до 12:00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции полумарафона:

  • Старт будет дан в Парке первого президента в 07:00. Движение на участке дороги по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Розыбакиева до ул. Мустафина будет перекрыто с 00:00 до 12:00 19 апреля. Южная сторона будет открыта.
  • Движение по северной стороне пр. аль-Фараби от ул. Розыбакиева до пр. Назарбаева будет перекрыто с 06:45 до 09:45. Южная сторона будет свободна для передвижения.
  • Движение на участке дороги пр. Сейфуллина от пр. аль-Фараби до пр. Абая с 07:10 до 09:05 будет полностью перекрыто.
  • Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Саина и до ул. Байтурсынова будет перекрыто с 08:50 до 11:15. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
  • Движение по южной стороне пр. Абая от ул. Сейфуллина и до ул Байтурсынова будет перекрыто с 07:20 до 09:15. Северная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.
  • Движение по восточной стороне ул. Саина от пр. аль-Фараби и до пр. Абая с 08:30 до 10:20 будет закрыто. Западная сторона будет свободна для передвижения автотранспорта.

Схема перекрытия дорог

Фото: корпоративный фонд "Смелость быть первым"

Отмечается, что данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега.

Таблица по перекрытию дорог на Almaty Half Marathon 2026

Фото: корпоративный фонд "Смелость быть первым"

Рекомендованный маршрут для проезда к Парку первого президента на автотранспорте:

  1. По ул. Мустафина на юг до пр. аль-Фараби;
  2. По ул. Навои на юг до пр. аль-Фараби;
  3. По ул. Садыкова на север до пр. аль-Фараби;
  4. По ул. Дулати на север до пр. аль-Фараби;
  5. По ул. Саина на юг до пр. аль-Фараби;
  6. По ул. Розыбакиева на юг до пр. аль-Фараби.
"В связи с загруженностью дорог, рекомендуем участникам добираться до места старта (Парк первого президента) на автобусе до пересечения пр. аль-Фараби и ул. Мустафина. Оптимальный маршрут проезда к старту с учетом перекрытия можно построить в приложении 2ГИС. Обращаем ваше внимание, что парковка возле стартового (Парк первого президента) и финишного городка (Центральный стадион) будет невозможна", – добавили организаторы.

Кроме того, как уточнили в фонде, 27 сентября 2026 года пройдет Almaty Marathon, который соберет до 16 000 участников.

Время старта:

  • 07:00 – Старт дистанции 10 км и скандинавская ходьба.
  • 08:15 – Старт дистанции 21 км, Элиты и эстафеты Экиден.

Ранее сообщалось, что в Алматы 17 апреля 2026 года на 6 часов перекроют движение по ул. Розыбакиева.

Динара Халдарова
