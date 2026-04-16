Общество

В Алматы перекроют улицы из-за строительства крупного стратегического объекта

техника, строители, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 15:49
В Алматы стартовала реализация одного из ключевых инфраструктурных проектов – строительства западного канализационного коллектора. Из-за масштабных работ в городе будут введены ограничения на дорогах, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления энергетики и водоснабжения города, на текущем этапе ведутся строительно-монтажные работы по устройству самотечной канализации диаметром 600 мм на участке от К72 до К95.

Работы проходят в Наурызбайском районе по ул. Строительной – от пр. Абая до пр. Алатау.

"В связи с проведением работ на отдельных участках улично-дорожной сети временно вводятся ограничения движения. Жителей и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты". Пресс-служба Управления энергетики и водоснабжения Алматы

В ведомстве уточнили, что реализация проекта имеет стратегическое значение:

"В настоящее время в Наурызбайском и части Алатауского районов отсутствует магистральный канализационный коллектор необходимой мощности, а действующие системы уже работают с повышенной нагрузкой из-за роста населения и активной застройки".

В Алматы на шесть часов перекроют движение по Розыбакиева

Мы также рассказывали, что из-за строительно-монтажных работ в Алматы на ул. Строительная поэтапно ограничат движение: работы будут проводиться по ул. Строительная, а также в районе пересечения пр. Абая – ул. Строительная (дублер) в Наурызбайском районе. Ограничения будут действовать в период с 30 марта по 10 июня 2026 года.

Анастасия Московчук
