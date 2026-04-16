Общество

Чиновники пытались потратить 1,7 млрд тенге "впустую" в Шымкенте

Шымкент, город Шымкент , фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:22 Фото: unsplash
В Шымкенте прокуроры предотвратили нецелесообразное расходование бюджетных средств на сумму 1,7 млрд тенге. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

В ходе анализа было установлено, что при реализации проекта по строительству инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов бюджетные средства были выделены без надлежащего обоснования.

На указанной территории полностью отсутствовали жилые дома и какая-либо застройка, что исключало фактическую потребность в подведении сетей.

Таким образом, планирование расходов проводилось без учета реального отсутствия потребителей и инфраструктурной необходимости.

"Кроме того, часть земельных участков не распределена, проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, а реализация проекта в текущих условиях являлась преждевременной и экономически нецелесообразной". Прокуратура города Шымкента

По акту прокурорского надзора параметры проекта были экстренно пересмотрены. Стороны заключили дополнительное соглашение, которое позволило официально сократить расходы казны на 1,7 млрд тенге.

Ранее сообщалось, что неэффективное расходование более 67 млрд бюджетных тенге предотвратили в Казахстане.

