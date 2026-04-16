Чиновники пытались потратить 1,7 млрд тенге "впустую" в Шымкенте

В Шымкенте прокуроры предотвратили нецелесообразное расходование бюджетных средств на сумму 1,7 млрд тенге. Об этом 16 апреля 2026 года сообщили в пресс-службе надзорного органа, передает Zakon.kz.

В ходе анализа было установлено, что при реализации проекта по строительству инженерной инфраструктуры в одном из микрорайонов бюджетные средства были выделены без надлежащего обоснования.

На указанной территории полностью отсутствовали жилые дома и какая-либо застройка, что исключало фактическую потребность в подведении сетей.

Таким образом, планирование расходов проводилось без учета реального отсутствия потребителей и инфраструктурной необходимости.

"Кроме того, часть земельных участков не распределена, проектно-сметная документация не соответствовала реальной ситуации, а реализация проекта в текущих условиях являлась преждевременной и экономически нецелесообразной". Прокуратура города Шымкента

По акту прокурорского надзора параметры проекта были экстренно пересмотрены. Стороны заключили дополнительное соглашение, которое позволило официально сократить расходы казны на 1,7 млрд тенге.

