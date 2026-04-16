Туман, дождь и гроза: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

В ряде регионов Казахстана на 17 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах сильный дождь, туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге, в горных и предгорных районах порывы 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, на перевалах до 30 м/с и более. В Шымкенте ночью и утром дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью и утром дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. На западе и севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром на востоке и в горных районах сильный дождь, град, шквал. Ветер западный 15-20 м/с, на севере и востоке порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью и утром дождь, гроза, днем град. Ветер западный, днем порывы 15-20 м/с. В районе Алакольских озер днем порывы ветра 30 м/с и более.

В Жамбылской области ночью и утром в горных районах и на юго-западе, северо-востоке порывы ветра 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, временами до 30 м/с и более. В Таразе днем и ночью порывы ветра 15-20 м/с, днем временами 30 м/с и более.

В Алматинской области ночью и утром на севере, юге, востоке и в горных районах ветер юго-западный с переходом на северо-западный 17-22 м/с, порывы 23-28 м/с, местами до 30 м/с и более. В горных районах осадки (дождь, снег), гроза, град, шквал. В Алматы ночью и утром сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В Қонаеве ночью и утром дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер слабый, без существенных изменений.

В Актюбинской области ночью и утром на востоке и в центре туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, на юге и востоке порывы до 15-18 м/с.

В области Улытау ночью осадки (дождь, снег), гололед, на востоке сильные осадки. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром осадки (дождь, снег), гололед, местами сильные осадки. В Караганде на дорогах гололедица.

В Кызылординской области ночью и днем на севере, востоке и в центре дождь, гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный 15-20 м/с. В Кызылорде ночью дождь, гроза.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный, на востоке и юге порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и юге дождь, гроза, туман. В Актау ночью временами туман.

В Северо-Казахстанской области днем ветер западный, северо-западный, на юге порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и днем осадки (дождь, снег), гололед, местами сильные осадки, туман. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске утром и днем осадки (дождь, снег), гололед.

В области Абай ночью и днем осадки (дождь, снег), гололед, местами сильные осадки, туман. Ветер северо-западный, северный, порывы 15-25 м/с. В Семее утром осадки (дождь, снег), гололед.

В Павлодарской области ночью на юге туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с.

Ранее стало известно, что в Алматы коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.