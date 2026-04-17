Где в Казахстане проводится газификация

Стало известно, в каких регионах страны проводится газификация, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы Министерства энергетики Казахстана, сегодня в стране доступ к природному газу имеют около 13 млн человек. По итогам 2026 года уровень газификации страны планируется довести до 64,3%, что выше показателя прошлого года (62,4%).

"В текущем году в стране реализуется 40 проектов по газификации. В результате доступ к природному газу получат более 32 тыс. человек в 10 населенных пунктах", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проекты охватывают Актюбинскую, Западно-Казахстанскую, Жамбылскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую и Туркестанскую области, а также области Улытау и Жетысу.

"Продолжается строительство первого этапа второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент". До конца текущего года планируется завершить строительство линейной части газопровода мощностью до 10 млрд куб. м газа в год", – подытожили информацию в Минэнерго.

Ранее в Минэнерго заявили, что не все современные технологии угольной генерации лучше газовых.